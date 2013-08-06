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В центре Москвы поставили автомат для накрутки лайков



Технический прогресс не стоит на месте и некоторые наиболее способные умельцы в области IT-технологий додумались, изготовили и даже запустили в эксплуатацию наконец уже и автомат на накрутке лайков в сети Интернет. Действительно: - чего уже не сделаешь ради денег и раз есть спрос, то и будет предложение.



Это неординарное событие произошло в центре Москвы и обнаружил сиё "чудо-техники" и сообщил в этом всему остальному миру об этом в своем аккаунте в



Однако он имеет и дополнительные функции: - по желанию можно понаставить сколько угодно лайков в этих вышеупомянутых социальных сетях и эта "услуга" обойдется вам в 50 рублей за 100 лайков. Ну а, чтобы число ваших подписчиков в той же скажем "Инстаграм" выросло на 100 человек, то за каждого нового "подписчика" придется заплатить по 1 рублю, итого 100 рублей = 100 новых подписчиков. Так и хочется здесь воскликнуть: - Ну соцсеть, держись! "Прогресс" реально наступает!



Как отмечают подписчики самого Сонькина в Фейсбуке - это просто отличная модель бизнеса и надо было еще до такого додуматься, гениально просто. И хоть сам Сонкин написал в Фейсбуке, что аппарат установлен рядом с Кремлем, но по геотегам его подписчики определили, что он стоит рыдом со входом в дорогой московский торговый центр "Охотный ряд" - и да, это совсем рядом с кремлевской стеной, максимум в сотне метров от неё.



Российские СМИ в этой связи пишут, что действительно во многих торговых центрах или просто проходных людных местах в крупных городах России можно увидеть подобные автоматы, но они рассчитаны только на печать фото из социальных сетей и не более. И зачастую некоторые ушлые администраторы в социальных сетях подначивают пользователей соцсетей распечатать их контент через такие электронные аппараты, где порой мелькают и снимки в стиле "жёсткая эротика". Делается это с целью привлечения новых подписчиков в определенную группу в соцсети или её большей раскрутки. Однако видимо IT-умельцы пошли теперь еще дальше и предлагают теперь заодно купить лайки и побольше подписчиков. Как говорится всё в одном флаконе и не отходя от кассы. Какой будет следующий этап, интересно?



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5937ed3c07c6a Технический прогресс не стоит на месте и некоторые наиболее способные умельцы в области IT-технологий додумались, изготовили и даже запустили в эксплуатацию наконец уже и автомат на накрутке лайков в сети Интернет. Действительно: - чего уже не сделаешь ради денег и раз есть спрос, то и будет предложение.Это неординарное событие произошло в центре Москвы и обнаружил сиё "чудо-техники" и сообщил в этом всему остальному миру об этом в своем аккаунте в Фейсбуке пользователь по имени Василий Сонькин. Но вообще, судя по представленной фотографии объекта, то основное предназначение этого электронного аппарата - это печать за деньги фотографий из социальных сетей, то есть из "ВКонтакте" и "Инстаграм".Однако он имеет и дополнительные функции: - по желанию можно понаставить сколько угодно лайков в этих вышеупомянутых социальных сетях и эта "услуга" обойдется вам в 50 рублей за 100 лайков. Ну а, чтобы число ваших подписчиков в той же скажем "Инстаграм" выросло на 100 человек, то за каждого нового "подписчика" придется заплатить по 1 рублю, итого 100 рублей = 100 новых подписчиков. Так и хочется здесь воскликнуть: - Ну соцсеть, держись! "Прогресс" реально наступает!Как отмечают подписчики самого Сонькина в Фейсбуке - это просто отличная модель бизнеса и надо было еще до такого додуматься, гениально просто. И хоть сам Сонкин написал в Фейсбуке, что аппарат установлен рядом с Кремлем, но по геотегам его подписчики определили, что он стоит рыдом со входом в дорогой московский торговый центр "Охотный ряд" - и да, это совсем рядом с кремлевской стеной, максимум в сотне метров от неё.Российские СМИ в этой связи пишут, что действительно во многих торговых центрах или просто проходных людных местах в крупных городах России можно увидеть подобные автоматы, но они рассчитаны только на печать фото из социальных сетей и не более. И зачастую некоторые ушлые администраторы в социальных сетях подначивают пользователей соцсетей распечатать их контент через такие электронные аппараты, где порой мелькают и снимки в стиле "жёсткая эротика". Делается это с целью привлечения новых подписчиков в определенную группу в соцсети или её большей раскрутки. Однако видимо IT-умельцы пошли теперь еще дальше и предлагают теперь заодно купить лайки и побольше подписчиков. Как говорится всё в одном флаконе и не отходя от кассы. Какой будет следующий этап, интересно?Специально для mmgp.ru

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