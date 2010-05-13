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Ищу инвестора - заработок на бирже криптовалют

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Старый Сегодня, 16:05
#1
Любитель
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Возраст: 48
Адрес: Германия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 185
Благодарностей: 10
УГ: 0
КП: 0.144
Ищу инвестора - заработок на бирже криптовалют
Покупка биткоинов сама по себе является хорошим инвестированием денег на долгосрочный период времени. Год назад 1 биткоин стоил 550 долларов - сейчас он стоит 2700 долларов. Временные коррекции цены биткоина вполне возможны. Но ввиду того, что существует в настоящий момент только 16 миллионов биткоинов - спрос и предложение на него диктует цену и в долгосрочной перспективе цена будет расти. Кроме биткоина существует ещё более 1200 различных криптовалют которые торгуются на различных криптовалютных биржах. Существует много криптовалют которые не пользуются спросом у спекулянтов и инвесторов и поэтому для нас эти криптовалюты представляют большой интерес, капитализация таких монет не достигает и 5 биткоинов.

Покупай когда все продают - продавай когда все покупают.

Такой пример криптовалюта EGO: https://coinmarketcap.com/currencies/ego Существует всего 60 миллионов монет и её можно покупать сейчас по
6 сатоши. Капитализация - 3,6 биткоина. Другими словами 60 миллионов монет можно купить за 3.6 биткоина. В реальности нам все монеты по такой низкой цене купить не удасться, но какую то часть купить можно. Выкупив со временем 30% - 50% - 70% монет этой криптовалюты - мы получаем контроль над ней. Подняв цену до 30 - 50 сатош и торгуя монетой на этом более высоком уровне - наш капитал увеличится в несколько раз.

В течении 8 месяцев мы покупаем криптовалюту Todaycoin: https://yobit.net/ru/trade/TODAY/BTC Сейчас цена 1 Todaycoin стоит 55 сатош. Чтобы купить оставшиеся монеты нам надо потратить ещё порядка 5 биткоинов покупая монеты в правом и в левом стакане. После того как цена достигнет пика своей цены, а это мы увидим на графике цены на монете, мы будем цену искуственно понижать продавая наши монеты в правом стакане.

Таким образом мы сможем хорошо заработать продавая наши монеты например от 1000 сатош до 400 сатош включительно. На те биткоины, что мы получим от продажи монет мы будем покупать монеты в правом стакане на уровне цен в 300 - 350 сатош, а также покупая другие подходящие для нас криптовалюты. По цене в 300 - 350 сатош нам их будут продавать те, кто купил их у нас по более дорогой цене, потому что другой цены для продажи просто не будет.

По криптовалюте Todaycoin у меня будет к вам такое предложение: У вас есть 10 биткоинов и вы покупаете у меня 5 миллионов монет Todaycoin по 100 сатош за 5 биткоинов. У вас остаётся ещё 5 биткоинов. Совместно у нас с вами 10 биткоинов - я со своего аккаунта на бирже и вы со своего аккаунта на бирже - мы будем выкупать криптовалюту Todaycoin в левом стакане по каждому ордеру вверх до 500 - 1000 сатош одновременно: я, вы, я, вы. Таким образом общее ваше количество монет, а также и моё общее количество монет будет стоить для нас не дорого. Выкупив 90% - 95% монет мы сможем всегда контролировать
и управлять ценой на этой криптовалюте. Цель наших действий будет состоять в том, чтобы выкупать определённые криптовалюты и влиять на их биржевой курс, посредством пампов (повышение ее стоимости) и дампов (снижение ее стоимости).

Совместные и согласованные действия обеспечат нам хороший доход. Для этого мы создадим в скайпе чат для ограниченного круга лиц в чьих руках будет находиться большая часть монет наших криптовалют для координации наших совместных действий по ним в режиме реального времени.

При пампах мы будем продавать свои монеты дорого посредством бота который будет покупать наши же монеты. А при дампах мы будем продавать наши монеты дорого в правый стакан и выкупать монеты обратно внизу в правом стакане по более низкой цене. Для успешной реализации этого плана нам нужны как минимум 5 биткоинов - максимум 10 биткоинов.

Сразу вкладывать все 10 биткоинов не нужно - это будет происходить постепенно в течении 2х - 3х - 4x недель, чтобы мы могли купить как можно дешевле и как можно больше монет. Доход с наших действий мы ожидаем следующий - после завершения покупок критовалют на 10 биткоинов через 1 месяц торговли под нашим общим контролем будут находиться уже полностью две криптовалюты - Todaycoin и SPC. По ним мы будем получать с этого времени только доход. По нашим расчётам к этому сроку вам уже удасться вывести 3 биткоина из оборота на ваш кошелёк, то есть 30% вложенных средств. По истечении следующих 2х месяцев вы выведете и остальные 7 биткоинов из оборота на ваш кошелёк, то есть 70% вложенных средств и таким образом все оставшиеся монеты криптовалют будут уже являтся вашей прибылью.

Ваше количество монет по нашим расчётам будут стоить номинально как минимум 100 биткоинов. Продать все монеты криптовалют сразу вам не удасться - цена может опустится в таком случае до самого дна и вы сможете получить максимум 5 - 7 биткоинов в этом случае. Но если продолжать поддерживать цену и спрос на криптовалюту, то можно получать с этого хороший ежедневный доход в 0,2 биткоина.
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