Цифровой караоке-сервис Singa привлек €1,75 млн

Финский стартап Singa сегодня объявил о привлечении €1,75 млн от Initial Capital, Tamares Holdings, Superhero Capital, Reaktor Ventures и Tekes. Новый капитал будет использоваться для выхода на новый рынок и для масштабирования операций, чтобы сделать Singa синонимом караоке и пения. Этот раунд финансирования доводит общую сумму привлеченных средств Singa до более чем €2,65 млн.
Singa, основанная в 2013 году, является первым по-настоящему полностью цифровым караоке-сервисом, обеспечивающим времяпрепровождение людям во всем мире на любом устройстве. Singa была создана, чтобы сделать для караоке то, что Netflix сделал для фильмов и что Spotify сделал для музыки.
Генеральный директор и соучредитель Атте Худжанен заявил: "Караоке не изменился с 1990-х годов. Это одна из тех историй, где у вас есть рынок, который, по номиналу, кажется непривлекательным, но представляет собой огромную возможность."
Шакиб Алиреза, партнер Initial Capital, прокомментировал: "Мы были впечатлены способностью управленческой команды Singa использовать свои возможности в области распространения музыки по всему миру и создать прочную платформу. Они уникально себя позиционируют, чтобы стать ведущим игроком в очень специфической нише с неиспользованным потенциалом."
Для потребителей Singa предлагает приложения для iOS, Android, Web, Apple TV и SmartTV, которые обеспечивают легкий доступ к более чем 20 000 полностью лицензированным караоке-композициям.
Для коммерческого использования в барах, развлекательных заведениях или некоммерческом использовании в школах, библиотеках и домах престарелых Singa предлагает современное, полностью цифровое решение для караоке под ключ и превосходный пользовательский интерфейс.
Специально для mmgp.ru
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