Пользователи Samsung Pay смогут проводить транзакции с помощью голоса

Пользователи Samsung Pay с Южной Кореи теперь могут использовать умного помощника Bixby в телефонах Samsung Galaxy S8 и S8 Plus для того, что бы провести транзакции с помощью голоса, включая p2p-платежи и выяснение баланса своих счетов.
Теперь нужно просто сказать: «Пожалуйста, перечислите 50 000 вон с моего ___ банковского счета моей матери». Это более удобно и не потребует от пользователя тратить время, что бы сходить в банк или использовать несколько разных приложений, нужно только одно Samsung Pay.
Samsung объясняет, что пользователю необходимо будет аутентифицировать действие с помощью радужки глаза или отпечатка пальца через сервис Samsung Pass до завершения транзакции.
Функция транзакции с помощью голоса доступна для пользователей с банковскими карточками. В настоящее время Samsung Pay поддерживается такими банками: Woori (запрос банковского счета, перевод, обмен валюты), Shinhan (запрос банковского счета, перевод) и KEB Hana (запрос банковского счета, перевод и обменный курс).
Пока новая функция будет доступно только в Южной Корее. Еще нет новостей о выходе на другой рынок.
Перевод cпециально для mmgp.ru