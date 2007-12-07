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ПАММ счет TraDeliKe.ru:745050 (AlfaForex)
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Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
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Сегодня, 15:14
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Сегодня, 15:03
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#1
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Главный модератор
Имя: Евгений
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ПАММ счет TraDeliKe.ru:745050 (AlfaForex)
- Название ПАММ счета: TraDeliKe.ru - 745050 [AlfaForex]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 10.04.2017
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 39%
- Капитал управляющего: 1000
- Тип счета: mt5
- Оферта:
- Вознаграждение управляющему: 45%
- Минимальная сумма инвестиций: 1
- Минимальная сумма заявки на вывод: 1
- Период оферты: 1 день
- О торговой стратегии: Рискованная стратегия, допускающая просадку до 50% по счету. Каждую пятницу на сайте я публикую отчет и коротко мысли по рынку.
- Манименеджмент: Допускается до 50% просадки
- Информация об управляющим:
- Мониторинг у брокера: Смотреть
- Сторонний мониторинг:
https://my.alfaforex.com/public/pamm...tner_id=748889
- Еще ПАММ счета управляющего: активный ПАММ: активный ПАММ: My Way
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 35,29%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 782,94%
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Сегодня, 15:14
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