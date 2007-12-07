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ПАММ счет TraDeliKe.ru:745050 (AlfaForex)

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Имя: Евгений
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ПАММ счет TraDeliKe.ru:745050 (AlfaForex)
  1. Название ПАММ счета: TraDeliKe.ru - 745050 [AlfaForex]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 10.04.2017
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 39%
    • Капитал управляющего: 1000
    • Тип счета: mt5

  3. Оферта:
    • Вознаграждение управляющему: 45%
    • Минимальная сумма инвестиций: 1
    • Минимальная сумма заявки на вывод: 1
    • Период оферты: 1 день


  4. О торговой стратегии: Рискованная стратегия, допускающая просадку до 50% по счету. Каждую пятницу на сайте я публикую отчет и коротко мысли по рынку.

  5. Манименеджмент: Допускается до 50% просадки

  6. Информация об управляющим:

  7. Мониторинг у брокера: Смотреть

  8. Сторонний мониторинг:
    https://my.alfaforex.com/public/pamm...tner_id=748889

  9. Еще ПАММ счета управляющего: активный ПАММ: активный ПАММ: My Way

Результаты
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 35,29%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 782,94%
__________________
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