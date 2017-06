veranika55 Профессионал

Нехватка специалистов в сфере кибербезопасности составит 3.5 млн. мест к 2021 году



Если вы ищете работу в технической сфере, и вас интересуют профессии, которые будут пользоваться повышенным вниманием со стороны работодателей в ближайшие годы, рынок кибербезопасности будет идеальным местом, куда следует пойти работать, в соответствии с недавно опубликованным докладом о перспективах трудоустройства в этом секторе.



Согласно отчета от Cybersecurity Ventures Inc. следует, что недостаток квалифицированных специалистов в сфере кибербезопасности в ближайшие годы будет чувствоваться намного острее. Они предсказывают, что будет не хватать 3,5 миллиона рабочих мест в сфере кибербезопасности в мире к 2021 году. Из этих вакантных мест, 1 млн. специалистов потребуется в одной только Индии, и полмиллиона свободных вакансий будет в США.



Не удивительно, что необходимость такого большого количества специалистов в сфере кибербезопасности будет вызвана “резким ростом киберпреступности”, который, по прогнозам, будет обходиться миру в $6 трлн. в год к 2021 году, по сравнению с 3 трлн. долларов в 2015 году. Спрос объясняется двумя факторами роста киберпреступности. Одним фактором является развитие цифровой инфраструктуры и увеличение издержек на обеспечение ее безопасности. Вторым фактором является выход большого количества предприятий на просторы интернета, что требует большого количества людей для обеспечения безопасности этих предприятий в сети от угроз мошенников и кибер воров.



“Если вы специалист по безопасности, для вас это хорошая новость,” - сказал главный исполнительный директор RedSeal Inc. Рэй Ротрок. “Но для миллионов компаний по всему миру, это напоминание о необходимости защиты своих данных от киберпреступности и предупреждение о нехватке квалифицированных специалистов в сфере безопасности”



По словам Рэя Ротрока есть несколько способов, чтобы подготовиться к нехватке. “Нам нужно научиться работать умнее, чтобы делать большее с меньшими затратами, уделяя большее внимание безопасности активов и уязвимостей, чтобы автоматизировать и максимально интегрироваться в современные процессы”, - сказал он. “Использовать все возможные резервы. На данный момент недостаточно сил для соразмерного отражения всех кибератак”.



Дело в том, добавил он, что “нам не хватит центурионов у ворот, чтобы держать плохих парней за пределами нашей сети. Несмотря на все технологии, которые есть у нас, иногда плохие парни проникают внутрь”.



Но по его словам, есть надежда. “Если мы действительно сможем понять, каким образом наши сети настроены и работают, и понять, где наши слабые места и уязвимости, мы будем готовы, чтобы лучше реагировать на атаки, защищая наши сети, и не допуская нарушений — даже не смотря на ощутимую нехватку квалифицированной рабочей силы”.



Для тех, кто ищет работу в сфере кибербезопасности Robert Herjavec, основатель и главный исполнительный директор Herjavec Group, дал мудрый совет: “я настоятельно рекомендую постоянно усовершенствовать и развивать свое образование в сфере информационных технологий или информатики... там нулевая безработица, особенно в области кибербезопасности и возможности в этой области безграничны.”



