Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,719 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Нехватка специалистов в сфере кибербезопасности составит 3.5 млн. мест к 2021 году

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:03
#1
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,523
Благодарностей: 1,749
УГ: 23
КП: 0.242
подарки
Нехватка специалистов в сфере кибербезопасности составит 3.5 млн. мест к 2021 году


Если вы ищете работу в технической сфере, и вас интересуют профессии, которые будут пользоваться повышенным вниманием со стороны работодателей в ближайшие годы, рынок кибербезопасности будет идеальным местом, куда следует пойти работать, в соответствии с недавно опубликованным докладом о перспективах трудоустройства в этом секторе.

Согласно отчета от Cybersecurity Ventures Inc. следует, что недостаток квалифицированных специалистов в сфере кибербезопасности в ближайшие годы будет чувствоваться намного острее. Они предсказывают, что будет не хватать 3,5 миллиона рабочих мест в сфере кибербезопасности в мире к 2021 году. Из этих вакантных мест, 1 млн. специалистов потребуется в одной только Индии, и полмиллиона свободных вакансий будет в США.

Не удивительно, что необходимость такого большого количества специалистов в сфере кибербезопасности будет вызвана “резким ростом киберпреступности”, который, по прогнозам, будет обходиться миру в $6 трлн. в год к 2021 году, по сравнению с 3 трлн. долларов в 2015 году. Спрос объясняется двумя факторами роста киберпреступности. Одним фактором является развитие цифровой инфраструктуры и увеличение издержек на обеспечение ее безопасности. Вторым фактором является выход большого количества предприятий на просторы интернета, что требует большого количества людей для обеспечения безопасности этих предприятий в сети от угроз мошенников и кибер воров.

“Если вы специалист по безопасности, для вас это хорошая новость,” - сказал главный исполнительный директор RedSeal Inc. Рэй Ротрок. “Но для миллионов компаний по всему миру, это напоминание о необходимости защиты своих данных от киберпреступности и предупреждение о нехватке квалифицированных специалистов в сфере безопасности”

По словам Рэя Ротрока есть несколько способов, чтобы подготовиться к нехватке. “Нам нужно научиться работать умнее, чтобы делать большее с меньшими затратами, уделяя большее внимание безопасности активов и уязвимостей, чтобы автоматизировать и максимально интегрироваться в современные процессы”, - сказал он. “Использовать все возможные резервы. На данный момент недостаточно сил для соразмерного отражения всех кибератак”.

Дело в том, добавил он, что “нам не хватит центурионов у ворот, чтобы держать плохих парней за пределами нашей сети. Несмотря на все технологии, которые есть у нас, иногда плохие парни проникают внутрь”.

Но по его словам, есть надежда. “Если мы действительно сможем понять, каким образом наши сети настроены и работают, и понять, где наши слабые места и уязвимости, мы будем готовы, чтобы лучше реагировать на атаки, защищая наши сети, и не допуская нарушений — даже не смотря на ощутимую нехватку квалифицированной рабочей силы”.

Для тех, кто ищет работу в сфере кибербезопасности Robert Herjavec, основатель и главный исполнительный директор Herjavec Group, дал мудрый совет: “я настоятельно рекомендую постоянно усовершенствовать и развивать свое образование в сфере информационных технологий или информатики... там нулевая безработица, особенно в области кибербезопасности и возможности в этой области безграничны.”

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://siliconangle.com/blog/2017/0...hit-3-5m-2021/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5937dcaaed858
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все новинки.
CryptoFinance. GCProfits.
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Компания в сфере кибербезопасности Polyverse привлекла $2 млн. TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.05.2017 19:40
Стартап в сфере кибербезопасности ZoneFox собрал £3.6 млн. в Серии А TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.03.2017 20:09
Украинцев признали лучшими в сфере кибербезопасности moskva Компьютерная безопасность 0 21.01.2017 00:13
Стартап в сфере кибербезопасности оценивается в $1млрд TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 8 13.11.2016 00:37
Нехватка специалистов по кибербезопасности угрожает Арабским Эмиратам Анна Чернобай Новости криптовалют 0 15.09.2016 14:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар all-hyips
AbsoluteUnion Ltd - absoluteunion.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Pro-Hyip
Virginia Profit - virginiaprofit.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TornadoFX
ПАММ-счёт _Tornado_:709180 (Forex-Trend)
От TornadoFX в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Анна Чернобай
Реальный размер пенсий снизится только для работающих
От Анна Чернобай в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар vrajdas
globallcon.com
От vrajdas в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VictorSamus
Сервис онлайн-споров BetOnMoney.com привлек 100 000 долларов на Startupum
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,719
Тем
473,083
Сообщений
11,712,821

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube