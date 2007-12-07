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ПАММ счет My way:723017 (AlfaForex)

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ПАММ счет My way:723017 (AlfaForex)
  1. Название ПАММ счета: My way - 723017 [AlfaForex]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 06.07.2016
    • Валюта счета: RUB
    • Максимальная просадка: 88%
    • Капитал управляющего: 102683
    • Тип счета: mt5

  3. Оферта:
    • Вознаграждение управляющему: 40%
    • Минимальная сумма инвестиций: 1
    • Минимальная сумма заявки на вывод: 1
    • Период оферты: 1 день


  4. О торговой стратегии: Трендовая.
    Максимальную просадку можно охарактеризовать тем, что она возникла после крайне агрессивного старта, с огромной прибылью.

  5. Манименеджмент: Допускаются существенные просадки без какого либо ограничения по риску.

  6. Информация об управляющим: Не указано

  7. Мониторинг у брокера: Смотреть

  8. Еще ПАММ счета управляющего: активный ПАММ: TraDeliKe.ru

Результаты
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 70,75%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 88,58%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : -40,94%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -2,13%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 244,82%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -7,69%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : -41,93%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -58,95%
  • Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 44,31%
  • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 33,96%
  • Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 2085,33%
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