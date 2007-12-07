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ПАММ счет ATM:146988 (AlfaForex)

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Имя: Евгений
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ПАММ счет ATM:146988 (AlfaForex)
  1. Название ПАММ счета: ATM - 146988 [AlfaForex]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 21.11.2016
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 18%
    • Капитал управляющего: 2300
    • Тип счета: mt4

  3. Оферта:
    • Вознаграждение управляющему: 30%
    • Минимальная сумма инвестиций: 10
    • Минимальная сумма заявки на вывод: 1
    • Период оферты: 1 день


  4. О торговой стратегии: Торгует робот.
    От автора:
    Убыток 21.03.2017 возник из-за ошибки при перенастройке роботов. Прибыль 13.04.2017 была получена ручной торговлей (в качестве компенсации убытка).

  5. Манименеджмент: За пол года просадка не превысила 20%

  6. Информация об управляющим: Не известно

  7. Мониторинг у брокера: Смотреть

  8. Сторонний мониторинг:


  9. Еще ПАММ счета управляющего:

Результаты
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 16,34%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 23,61%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 0,1%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 6,75%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 19,99%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 23,89%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : -4,73%
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