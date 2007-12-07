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#1
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Главный модератор
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
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УГ: 1
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ПАММ счет ATM:146988 (AlfaForex)
- Название ПАММ счета: ATM - 146988 [AlfaForex]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 21.11.2016
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 18%
- Капитал управляющего: 2300
- Тип счета: mt4
- Оферта:
- Вознаграждение управляющему: 30%
- Минимальная сумма инвестиций: 10
- Минимальная сумма заявки на вывод: 1
- Период оферты: 1 день
- О торговой стратегии: Торгует робот.
От автора:
Убыток 21.03.2017 возник из-за ошибки при перенастройке роботов. Прибыль 13.04.2017 была получена ручной торговлей (в качестве компенсации убытка).
- Манименеджмент: За пол года просадка не превысила 20%
- Информация об управляющим: Не известно
- Мониторинг у брокера: Смотреть
- Сторонний мониторинг:
- Еще ПАММ счета управляющего:
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 16,34%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 23,61%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 0,1%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 6,75%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 19,99%
- Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 23,89%
- Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : -4,73%
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