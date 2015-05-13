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The RealReal привлек $50 млн для сервиса по проверке и продажи ювелирных изделий

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The RealReal привлек $50 млн для сервиса по проверке и продажи ювелирных изделий


Стартап RealReal, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек $ 50 млн долевого финансирования для своего сервиса по проверке и продажи ювелирных изделий, а также других предметов роскоши.
Инвестиционный раунд был закрыт Great Hill Partners, благодаря которому, суммарный объем инвестиций превысил $ 173 млн. Благодаря финансированию, управляющий партнер Great Hill Partners Майкл Кумин, присоединился к совету директоров RealReal. Стартап нацеленный использовать капитал для развития своей деятельности, для трудоустройства узкоспециализированных специалистов, для открытия офисов и торговых площадок.

Основанная в 2011 году под руководством генерального директора Джули Уэйнрайта, The RealReal совместно с сертифицированными специалистами управляет сервисом проверки на подлинность ювелирных изделий, мужской и женской одежды, часов, картин и домашнего декора.


На сегодняшний день, The RealReal работает в шести городах США. В специализированных точках можно будет проверить подлинность ювелирных изделий, получить оценку специалистов вместе с накладной по проверке. Также стоит отметить, что стартап с момента своего запуска привлек $ 174 млн инвестиций от более чем 20 венчурных инвесторов.


Перевод специально для MMGP.RU
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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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