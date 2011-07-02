Freight Farms привлек $7,3 млн., для "огородов" в грузовых контейнерах
Бостонский стартап Freight Farms, который создал автоматизированные фермы в морских контейнерах, закрыл раунд серии B в размере $7,3 млн, возглавляемый прежним инвестором Spark Capital.
Новости Freight Farms, которые начали новый раунд финансирования, появились в апреле, когда стартап подал форму D в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Wall Street Journal сообщил, что в раунде приняли участие кроме Spark Capital и другие ранние инвесторы, например, Launch Capital, а также новый инвестор Stage 1 Ventures. Общий объем финансирования в настоящее время составляет $12 млн.
Грузовые фермы изготавливают автоматизированные, подключенные к Интернету фермы, которые поставляются в больших транспортных контейнерах, которые называются Leafy Green Machine (LGM). В одном таком контейнере можно вырастить 1000 качанов салата в неделю. В интервью WSJ команда стартапа рассказала, что более 100 LGM уже используются в 30 штатах и девяти странах.
Прошлой осенью стартап представил небольшую версию LGM под названием «LGC», которая может производить 200 качанов салата в неделю.
У стартапа много клиентов, среди которых дистрибьюторы продуктов питания, небольшие фермы, колледжи и корпоративные кампусы, в том числе Compas Group, Sodexo и Google. В апреле Freight Farms сообщил о сотрудничестве с Federal Realty Investment Trust (Федеральным фондом инвестиций в недвижимость) и поставке контейнеров 32 торговым центрам фонда в нескольких штатах.
«Миссия Freight Farms всегда заключалась в том, чтобы выращивать овощи можно было бы повсюду. Если вы думаете о климате и других условиях окружающей среды, городское сельское хозяйство может стать главным спасением».
Стартап Freight Farms был основан в 2010 году Брэдом Макнамарой и Джоном Фридманом.