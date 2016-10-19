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Очень интересная азартная игра, в которой выигрываешь мозгами.

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Старый Сегодня, 14:29
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.06.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Очень интересная азартная игра, в которой выигрываешь мозгами.
FireCoins.org
Представляю вам абсолютно новую и очень интересную азартную игру на биткоины. FireCoins это не просто на удачу как обычные дайсы и прочие, а игра в которой ваш выигрыш от правильности ваших действий. Пока игра не особо популярна и большинство игроков еще не особо разобрались в правилах их обыгрывать проще пареной репы, если самим играть правильно. Вкратце вам расскажу о правилах игры и о выигрышных тактиках игры, что бы вы обыгрывали других игроков и приносили мне процент. Очень прошу вас зарегистрироваться по моей реферальной ссылке, вы ничего не теряете, а я буду получать процентик с каждой вашей ставки. Взамен всегда рад вам помочь - ищите меня в чате игры. Мой ник в игре – Goer14


Правила игры:
На выбор каждого игрока есть несколько огней, в которые можно подкидывать бревна. Каждая ваша ставка будет приносить вам прибыль и увеличивать время горения огня тем самым продлевая ваш шанс остаться в большем выигрыше.

Огни отличаются характеристиками:
ROI: Процент, во сколько раз увеличивает вашу ставку.
Wood cost: Сколько стоит одно бревно в данном огне.
Minimal bet: Сколько бревен надо подкинуть, что бы сделать ставку.
All bets: Сколько всего подкинули бревен в костер.
Jackpot: Сколько биткоинов выиграет игрок, сделавший последнюю ставку.
Timer increase: На сколько минут вырастает таймер при минимальной ставки игрока.
Timer: Сколько еще будет гореть огонь, если в него не подкидывать дрова.

Вы делаете ставку и ждете пока другие игроки будут делать ставки. Каждая ставка увеличивает время горения огня. С их ставок вам будет начисляться прибыль, пока не покроет весь ваш ROI. Кроме того 1% от ставок и первоначальная ставка уходит в джекпот. Но надо быть осторожным ведь огонь может потухнуть и ваши ставки горят. Тут спасает джекпот, ведь его забирает игрок, сделавший последнюю ставку. Что провоцирует игроков делать ставки постоянно и продлевать время горения огня. Причем чем дольше горит огонь, тем больше джекпот и тем выгоднее на него делать ставки.

Тактика игры:
Беспроигрышная тактика: Выслеживать огни, которые только загорелись (огни загораются сразу же после затухания), и делать ставки в них одними из первых, тогда вы получаете свой ROI очень быстро, т.к. много игроков вступают в игру в этот момент и оставляют вас в выигрыше. Причем можно еще после выигрыша подкидывать бревна дальше в огонь, так как обычно они долго еще горят после загорания, но прибыль уже не будет такой быстрой.
Второй вариант: Делать ставки в огни у которых таймер больше дня: обычно за день люди делают достаточно ставок, что бы вернуть ваш ROI, так что смело кидайте в огни которые долго горят и вы почти со стопроцентной вероятностью останетесь в выигрыше.
Третий (рисковый) вариант: попытаться выиграть джекпот. Когда вы видите, что огонь уже почти потух делаете минимальную ставку и если вам повезет и огонь потухнет прежде, чем ставку сделает после вас кто то другой, вы заберете джекпот. Этот способ не 100%, но зато позволяет выиграть много и быстро за раз. Джекпоты зачастую превышают минимальную ставку в 5 10 раз.
Желаю вам удачи в FireCoins и больших и частых выигрышах и еще раз скидываю вам мою реф ссылку.

FireCoins.org
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