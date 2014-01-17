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Корпоративные платежные карты - это сейчас "хит сезона" у российских обнальщиков

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#1
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Корпоративные платежные карты - это сейчас "хит сезона" у российских обнальщиков


Как на неделе сообщил в своем интервью для федеральных СМИ зампред ЦБ РФ г-н Скобелкин сейчас в России дельцы нелегального обнала уходят в корпоративные банковские карты, турбизнес и розничную торговлю - именно там сейчас отмываются миллиарды рублей.

Потребность в отмытых средствах в России очень высока, соответственно, черный рынок обнала можно сказать, что процветает, возникают всё новые и новые схемы. В качестве примера, г-н Скобелкин привёл ситуацию, когда какой-нибудь магазин в ходе своей торговой деятельности копит нал, а потом продает его за безнал третьей компании. И это только одна их схем, конечно, есть и другие и только за первые 4 месяца этого года по оценкам ЦБ, используя подобные схемы нечестными участниками рынка было обналичено средств на сумму в 90 млрд рублей.

42 млрд рублей из этих 90 млрд также, только в 1 квартале этого года было обналичено через корпоративные платежные карты. В этой секторе наблюдается рост, в отличие от вышеупомянутого турбизнеса и розничной торговли: - там ЦБ РФ увидел некоторое снижение обнала. И по словам г-на Скобелкина в связи с таким ростом обнала через корпоративные карты ЦБ РФ, конечно, "давит" на коммерческие банки, поскольку постоянно "видит" у себя в онлайн режиме при помощи своей автоматизированной системы контроля и анализа все операции наших банков. В свою очередь банки находясь под неустанным оком ЦБ тоже стараются противодействовать незаконному обналичиванию средств с корпоративных карт, вводя свои ограничения на их пользование (это установление лимитов на снятие и т.п.).

Ну и конечно, самое интересное в этом интервью зампреда Банка России для СМИ касалось стоимости самого обнала. Так, по словам Скобелкина, еще 4 года назад комиссия взимаемая за незаконное обналичивание средств у предоставляющих такие услуги составляла не более 1%. Ну а сейчас эти цифры достигают в среднем до 15% и зависит, конечно, от сроков: если заказчику хочется побыстрее, то плати за наличные средства больше.

На вопрос журналистов, что, а кто такие сейчас эти самые обнальщики, г-н Скобелкин сказал, что на этом рынке сейчас нет более менее устойчивых организованных групп, поскольку правоохранительные органы не дремлют и работают в одной связке с ЦБ РФ. Да и сами специалисты Банка России стараются упредить использование злоумышленниками новых схем обнала, вообщем работа в этом направлении продолжается.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5937cfff97d16
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 14:19.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:14
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