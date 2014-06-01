farm-native.ru - Farm-Native

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 04.06.2017
Начало игры
Сразу после регистрации Вы получаете 1 бесплатное поле для посева семян и получения корма для животных и один бесплатный курятник в разделе Игра -> Продукция. Так же после регистрации ВЫ получите 3 курицы, 9 Пшеницы, 1 руб, 1 блинчик c мясом, 100 ед.энергии бесплатно. Для перехода на второй уровень Вы должны получить 100 ед. опыта. Опыт дается при удобрении урожая на полях, покупке животных, кормлении животных, сборе готовой продукции с животных, с переработки продуктов на фабриках, а также на бирже опыта (Биржа -> Биржа опыта). За разные действия в игре у вас будет сниматься энергия, чтобы пополнить энергию вам нужно зайти в раздел Игра -> Блинная, купить и покушать блинчик.
Игра -> Поле
В данном разделе Вы найдете поля, на которых можно выращивать корм для животных, чтобы они давали продукты. Чтобы посеять семена, нужно кликать на поле. Сначала нужно выбрать - какой тип семян посадить, на первом уровне доступна только пшеница. Остальные виды семян можно увидеть в самом разделе Игра -> Поле. Время созревания пшеницы - 60 минут, после нужно собирать ее, и можно кормить кур. Полей можно купить столько, сколько ваш уровень позволяет купить загонов - если Вы имеете уровень меньше 5, можете купить сколько ваш уровень, если от 5 до 10, на каждый уровень +2 поля, если от 10 до 15, на каждый уровень +3 поля, если больше 15, на каждый уровень +4 поля, и посеять семена. Количество полей не ограничено.
Для ускорения созревания урожая можно приобрести в магазине ( Игра -> Магазин) коробка удобрения (содержит 2000 удобрений) и удобрять поля. Время созревания при этом сокращается в 2 раза.и дает определенное количество ед. опыта.
Каждый вид семян требует определенное количество удобрений.А также, корм можно продать или купить в лавке (Игра -> Лавка).
Игра -> Продукция
В данном разделе Вы можете купить загоны для животных, загоны покупаются навсегда. Нажимая, на загон, у вас откроется окошко, где нужно посадить 9 животных. Чтоб они давали продукты - животных нужно кормить. Через 8 часов после кормления животные дают продукты, которые нужно собирать. Одно животное дает 60 продуктов, после чего покидает игру навсегда, и нужно садить новых животных. Животные покупаются с рынка ( Игра -> Рынок животных). Полученные продукты Вы найдете на вашем складе ( Игра -> Склад), их нужно продавать в лавку ( Игра-> Лавка) или в магазин ( Игра -> Магазин). В лавке и магазине можно продавать продукцию. Полученные средства идут на баланс для вывода.
Доступно 6 видов загонов:
- Курятник
, доступен с 1 уровня, стоимость 15 руб. Сажаете кур, стоимость курицы 5 руб., корм - пшеница, получаемый продукт - яйцо, продать яйца можно в лавке. Заработок с полного курятника 7.10 руб. за 60 сборов продукции.
- Свинарник
, доступен с 5 уровня, стоимость 30 руб. Сажаете свиней, стоимость свиньи 10 руб., корм получается из кукурузы, получаете продукт мясо, продать можно в лавке. Заработок с полного свинарника 14.20 руб. за 60 сборов продукции.
-Овчарня
, доступна с 10 уровня, стоимость 60 руб. Сажаете овец, стоимость овцы 20 руб., корм получается из ячменя, получаете продукт молоко овцы, продать можно в лавке. Заработок с полной овчарни 28.40 руб. за 60 сборов продукции.
- Коровник
, доступен с 15 уровня, стоимость 150 руб. Сажаете коров, стоимость коровы 50 руб., корм получается из свеклы, получаете продукт молоко коровы, продать можно в лавке. Заработок с полного коровника 71.10 руб. за 60 сборов продукции.
- Ламовник
, доступен с 20 уровня, стоимость 300 руб. Сажаете лам, стоимость ламы 100 руб., корм получается из бобов, получаете продукт мех, продать можно в магазине. Заработок с полного ламовника 142.20 руб. за 60 сборов продукции.
- Слоновник
, доступен с 25 уровня, стоимость 1500 руб. Сажаете слонов, стоимость слона 500 руб., корм получается из фруктов, получаете продукт навоз, продать можно в магазине. Заработок с полного слоновника 303 руб. за 60 сборов продукции.
Игра -> Блинная
В данном разделе Вы можете купить, кушать (пополнять энергию) или продавать блинчики. Купить и кушать блинчики можно с 1 уровня. Продавать блинчики можно с 30 уровня.
В правом блоке ваша "шкала энергии" показывает сколько у Вас осталось энергии для использования. Вам нужно следить за тем, чтобы энергия не закончилась.
Энергию можно пополнить в блинной покушав блинчики.
Более подробную информацию можно найти в разделе Инструкция.
БОНУСЫ:
Сразу после регистрации вы получите 3 курицы, 9 Пшеницы, 100 единиц удобрения для быстрого созревания вашего первого урожая; Поле, курятник, 1 руб, 1 блинчик c мясом, 100 ед.энергии бесплатно.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Вы можете приглашать рефералов на проект и за счет их приобретений вам будет отчисляться 5% от стоимости купленных ими животных, и 10% от стоимости купленных ими загонов и фабрик.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer, Яндекс Деньги
МОЙ ВКЛАД: