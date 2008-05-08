Multiwebpay - multiwebpay.com

Multiwebpay
позволяет создать кошелёк, который можно пополнять множеством различных способов, и из которого множеством же способов можно деньги выводить. То есть идеальное назначение такого кошелька - транзитный кошелёк между аккаунтами в разных ЭПС.
Тарифы при этом достаточно привлекательные. Вот примеры:
Пополнение
:
PayPal/Payza - 3% плюс $0.50
Perfect Money/Payeer - 1.00%
MoneyBookers/Skrill - 2.50%
Swiftcashier - 0.10%
OKPay/Wallet1/Private24/Bitcoin - 1.10%
Liqpay/Nixmoney/Freekassa/Interkassa - 1.10%
Снятие
:
PayPal/Payza - $3.99 + комиссия ЭПС
PM/STP/OKPay - $3.99
Moneybookers/Skrill/NixMoney - $3.99
Payeer - $2.99
Bitcoin - $2
Wire Transfer - $25.00 + комиссия банка
Money Gram - $24.00 + комиссия банка
Western Union - $23.00 + комиссия банка
Выглядит, как достаточно интересное решение для перевода более-менее крупных сумм с одной ЭПС на другую.
Разбираемся дальше.
Информация об этой платёжной системе появилась на англоязычных форумах в январе 2015 года. Вот ссылки на темы:
http://www.talkgold.com/forum/r431475-.html
http://www.moneymakergroup.com/Multi...y-t485941.html
http://www.cpahero.com/Thread-120-Stuck-in-Multiwebpay
Отзывов в этих темах почти нет, а если и есть, то либо от уже забаненных пользователей, либо от людей с одинаковыми никами, либо от тех, у кого на форуме есть лишь несколько сообщений.
Такое положение вещей, конечно же, не способствует доверию к этой платёжной системе.
Тем не менее, получается, что она совершенно точно существует уже около двух с половиной лет, и никуда не исчезает, продолжая работать. Это уже способствует большему доверию.
С нею работали несколько хайпов. Вот один из примеров:
_http://forum.bitcoinfo.ru/viewtopic.php?f=16&t=7121
Я бы попробовал завести там счёт, но больше всего меня смущает один негативный отзыв об админе этой ЭПС, размещённый на форуме Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1575486.0
Речь там идёт о том, что админ Multiwebpay покупал скрипт за 2500 долларов, заплатил разработчику на кошелёк в этой платёжной системе, а потом, пользуясь своим положением, взял и просто списал деньги.
В общем, мутноватая платёжка. Кто-нибудь имел с нею дело?