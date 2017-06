Sprout Специалист

Анонсировано создание альткоина Hubcoin



Так же есть и



Согласно примерной дорожной карте развития альткоина, которую можно найти в той же теме с 1 по 10 июня 2017 года предполагается набор «сильной команды» (цитата разработчика) для дальнейшего развития проекта. Выйти на биржи криптовалют предполагается «примерно к 1 июля 2017 года».



Теоретическое обоснование и whitepaper можно



Детали премайна

Премайн составит 10%.

Из них 7% будет распределено между создателями альткоинов (либо ассетов/токенов), которые уже есть в одном из обменников, пропорционально их капитализации.

2% монет будет равномерно распределено между всеми создателями альткоинов, у кого есть кошелёк, блок-эксплорер и тема на Bitcointalk

1% премайна разработчик оставляет за собой.



Донаты команде на развитие монеты

Первые 3 разработчика, присоединившиеся к команде уже получили по 0.05 btc на развитие согласно условиям от разработчика.



Следующие 10 разработчиков получат донат в размере 0.02 btc (на момент написания новости распределены 4 доната и осталось 6).



Помимо соответствия критериям, указанным выше для получения бонуса следует подтвердить своё участие в



Дальнейшие планы по разработке

10 – 31.06:

раскрутка монеты, создание сайта (разработчиком уже приобретён домен hubcoin.io, так что туда можно периодически заглядывать)

с 01.07

Eng: Цитата: 1 July i will make a screenshots of coinmarketcap.com, separate premine between developres and keep this data.

We will decide what hashing algorithm to use ([S]probably x11/x15[/S] HMQ1725), block reward, total coins etc.

Hubcoin would be created, and premine distributed between developers. Rus: Цитата: 1 Июля я сделаю скриншоты coinmarketcap.com, разделю премайн между разработчиками и сохраню эти данные. Мы выберем алгоритм для монеты (выбран HMQ1725 - Sprout), награду за блок, количество монет и т.д.

Hubcoin будет запущен, а премайн распределён между разработчиками. Возможности для инвестирования

По словам разработчика, около 01.07.2017 будет лучшее время для инвесторов купить новый альткоин по начальной цене.



Цитата: Information for investors:

If you want to buy some Hubcoins, possible, the best time will be near 1 July, when we will distribute premine and launch wallet.

There would be some days or may be weeks, until Hubcoin hit any exchange, and great chance to buy it cheap.

You could discuss your investment/donation or buying Hubcoin with each developer with premine personally. Заключение

Надеюсь, статья будет кому-то полезной. Если у кого-то есть мнение по данному вопросу, то милости прошу высказать соображения и критику



