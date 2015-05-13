Производитель LED ламп для садоводства Illumitex, привлек $4 млн инвестиций

Производитель LED ламп Illumitex, находящийся в Остине (штат Техас), привлек $4 млн долевого финансирования от венчурного фонда WP Global Partners в сотрудничестве с New Enterprise Associates. Стартап планирует использовать капитал для ускорения разработок ламп и реализовать свою цифровую систему в садоводстве.
Основанная в 2005 году под руководством генерального директора Джеффа Бисберга, Illumitex является разработчиком IoT датчиков для светильников, которые позволяют прогнозировать, контролировать и улучшать все процессы садоводства.
Также стоит отметить, что стартап с момента своего запуска привлек порядка $83 млн инвестиций, закрыв при этом 12 раундов финансирования.
Перевод специально для MMGP.RU
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