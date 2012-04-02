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Самомоечный бизнес с прибылью в 0,5 млн. руб/мес

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Старый Сегодня, 13:25
#1
 
Регистрация: 07.06.2017
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Самомоечный бизнес с прибылью в 0,5 млн. руб/мес
Добрый день!
Уважаемые участники российской экономической системы, тех кто хочет просто выгодно вложить деньги или просто принципиально уйти в бизнес из найма.
Предлагаю вложиться в строительство автомойки самообслуживания.

Расскажу немного о себе. Меня зовут Семён, закончил Московский государственный строительный университет со специализацией строительство подземных сооружений. Проработал на наемной работе в области строительства и эксплуатации инженерных сооружений порядка 10 лет. Имеется строительная компания, которая занималась строительством инженерных коммуникаций (теплосеть, канализация, водосток). Также имею образования в области общего и стратегического менеджмента РАНХиГС при президенте РФ.

На данный момент на российском рынке проект мойки самообслуживания в восходящем тренде, дефицит моек такого типа огромен. Данные мойки позволяют владельцам автомобилей сэкономить, получая даже более качественную мойку в отличие от обычной с наемным персоналом, причем прибыль такая же как у обычной автомойки. Также эти мойки составляют сильную конкуренцию обычным мойкам с наемным персоналом за счет более низкой цены. Средний чек одной помывки составляет 130 руб. с воском при стандартной стоимости мойки от 350-400 руб. и выше без воска.

На данный момент в Москве и ближайших подмосковных городах (Мытищи, Красногорск, Химки) около 50 моек, в то время как в Санкт-Петербурге их уже порядка 200. Например, в Воронеже самомоев такое же количество, как и в Москве, около 20.

В Москве рынок практически пустой. И на это есть основания, получить новый участок для такого вида деятельности в Москве не просто, но тем не менее есть потребные участки как в Москве, а в области тем более. На данный момент у меня есть информация по участкам в Москве и МО, которые соответствуют этим целям и на которых есть требуемые коммуникации.

Примерная средняя норма установки такие моек следующая – 1 пост на 10 000 жителей, в Москве побольше в регионах поменьше, т.к. количество автомобилей на 1000 жителей в Москве больше, сильнее развит рынок такси и т.д.

Также интересно развивать эту тематику в других регионах, т.к. в регионах рынок совсем пустой.
Оборудование стоит от 0,5 до 1,5 миллиона за пост, зависит от страны производителя и бренда, самые дешевое это Украинские оборудование, далее идет Россия, Европа и США.

Стандартный набор:
1. активный пена;
2. вода + шампунь;
3. ополаскивание;
4. воск + защита;
5. ополаскивание без разводов.

Мои возможности и что я могу сделать самостоятельно:
1. подготовка всей необходимой проектной документации.
2. подготовка отапливаемого основания под мойку, сборка каркаса самомойки,
3. проклака и подключение коммуникаций (водопровод или скважина, канализация),
4. устройство подъездных путей и благоустройство территории самомойки.
5. обладаю денежными средствами в размере 1,5-2 млн.

Требуется:
1. Сборки и отладки оборудования, такую услугу предоставляет производитель оборудования.
2. Требуется еще порядка 10 млн. руб. (расчеты ниже). Рассматриваю любые предложения с любыми условиями, от партнерства до инвестиционных денег под проценты.
За счет моих возможностей на всех строительных работах я могу достичь экономии от 20 до 50 процентов, за счет не включения прибыли.
Инвестиционные показатели проекта 6-постовой самомойки:

Расходы:
1. Проектная документация 200-300 руб.
2. Аренда земли – до 200 тыс. руб./мес, за 20 соток (для Подмосковья), берем аренду на срок в 3 месяца для расчета первоначальной стоимости.
3. Оборудования – 7 млн. руб.
4. Очистное сооружение 1,1-,1,4 млн.
5. Каркас, коммуникации, благоустройство –2,5-4 млн. руб., в зависимости от дальности точки подключения коммуникаций и планировки участка.

Итого:
- Стоимость проекта составит – 12,35 млн. руб.
- Экономия на строительстве, если буду строить я – 1-1,5 млн. руб.
- Итоговая стоимость самомойки составит 11,1 млн. руб.
Из них: мои 1,5-2 млн., привлеченные 9,1-9,6 млн.

Доходы.
1. Средний чек – 130 руб.
2. Количество моек в сутки с 6 постов – 330 шт.
3. Среднедневная выручка – 42 900 руб.
4. Среднемесячная выручка – 1 287 000 руб.
5. Рентабельность (затратная часть) составляет 50%.
6. Чистая прибыль – 643000 руб.
7. Срок окупаемости проекта – 15 мес.

(Усредненные данные по всем самомойкам компании Мой-ка)

Среднемесячная выручка по месяцам (бизнес сезонный)

Интересуют инвестиции или в виде доли от будущего бизнеса или инвестирование в бизнес под проценты.
Финансовая модель и бизнес план имеется.

МОИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Москва, Семён, megaplan21 собака gmail.com
тел. 8-968-056-11-51

По всем вопросам пишите и звоните!
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