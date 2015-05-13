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BAM Worldwide привлек $10млн для платформы по обработке платежей в автопромышленности

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BAM Worldwide привлек $10млн для платформы по обработке платежей в автопромышленности

Стартап BAM Worldwide, расположенный в Атланте, привлек $10 млн инвестиций для своей платформы по обработке платежей.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Millstone Capital Partners. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для расширения продаж и дальнейших разработок продуктов.

Основанная в 2011 году главным исполнительным директором Тоддом Эрлихом, BAM Worldwide предоставляет технологическую платформы по обработке платежей для автомобильной промышленности США. BAMwire также управляет денежными потоками, чтобы клиенты смогли увеличить свои финансовые показатели за счет эффективности работы.

Перевод специально для MMGP.RU
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Метки
новости, платежный агрегатор, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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