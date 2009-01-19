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Bitcoin - Чат для общения
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Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
При поддержке
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Сегодня, 13:43
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Сегодня, 13:10
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#1
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Любитель
Имя: Наглый
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Там же
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 481
Благодарностей: 49
УГ: 0
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Bitcoin - Чат для общения
Форумчане привет!
Решили сделать чат для общения и обмена опытом по криптовалюте.
Телеграм чат
Будет очень много новичков, сможете стать гуру на просторах телеграмм.
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Сегодня, 13:43
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