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Платформа Cadre, позволяющая выгодно инвестировать в недвижимость, привлекла $65 млн

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Платформа Cadre, позволяющая выгодно инвестировать в недвижимость, привлекла $65 млн


Инвестиционная платформа Cadre, обеспечивающая доступ и понимание альтернативных методов инвестиций, сегодня объявила о привлечении $65 млн. инвестиций в третьем раунде финансирования, который возглавил венчурный фонд Andreessen Horowitz, с участием Джима Брейера из Breyer Capital, Ford Foundation, General Catalyst, Goldman Sachs, Khosla Ventures и Thrive Capital. Среди действующих инвесторов Cadre присутствуют DST, Founders Fund, SL Green и другие.

Платформа Cadre обеспечивает более разумный, ориентированный на большие данные подход к инвестированию, предоставляющий более широкие возможности для участия и демонстрирующий лучшие результаты для инвесторов. В то время как такие альтернативные активы, как недвижимость, уже давно являются основным инструментом для накопления и сохранения богатства, высокий и качественный доступ к данному рынку ограничен небольшой долей глобальной экономики. Даже те, кто имеет полноценный доступ, испытывают определенные трудности из-за отсутствия прозрачности и довольно высоких комиссий.



”Мы приветствуем Andreessen Horowitz в качестве нашего нового инвестора и надеемся на продолжительное сотрудничество, поскольку сейчас мы продолжаем активно развивать и масштабировать Cadre“, – сообщил генеральный директор и соучредитель компании Райан Уильямс. ”Ориентируясь на нашу главную миссию, мы создали уникальную платформу, которая позволяет людям улучшать свое финансовое состояние. Мы считаем, что с помощью передовых технологий мы сможем снизить различные издержки и обеспечить более широкий доступ пользователям к привлекательным инвестиционным инструментам“.

Cadre устраняет любые препятствия для полноценного доступа к инвестициям в недвижимость, автоматизируя при этом все ключевые инвестиционные процессы. Команда использует науку о данных, чтобы сократить время, затрачиваемое на анализ отдельных активов, и выявить основные тенденции и возможности на рыночном уровне. Также Cadre помогает инвесторам принимать верные решения.


Новые инвестиции поступили после стремительного роста компании, наступившего после запуска основного продукта около двух лет тому назад. Полученное в текущем раунде финансирование будет использовано Cadre для ускорения своей глобальной экспансии, увеличения штата сотрудников, а также для дальнейшего развития своих передовых технологий мирового класса и расширения инструментов для инвестиций в недвижимость.

Cadre представляет собой высокотехнологичную инвестиционную платформу, которая позволяет квалифицированным специалистам и учреждениям тщательно проверять недвижимость, а затем привлекать в нее инвестиции. Компания Cadre, запущенная соучредителем и генеральным директором Райаном Уильямсом в конце 2014 года, помогает инвесторам более эффективно, прозрачно и экономно приобретать различные активы в сфере недвижимости.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/06/06/c...ssen-horowitz/

https://text.ru/antiplagiat/5937b601e728d
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