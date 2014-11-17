Tractable привлек $8 миллионов для использования компьютерного зрения

Tractable, имеющая офисы в Лондоне (Великобритания) и Сан-Франциско (Калифорния, США) компания, занимающаяся вопросами компьютерного зрения для страхового сектора, получила 8 миллионов долларов инвестиций в Серии А. Раунд возглавила Ignition Partners при участии Zetta Venture Partners, Энди Гомера, Скотта Роса, Тони Эммса, Грега Гладвелла и Стюарта Бартлетта.
Основанная в 2014 году и возглавляемая Алексом Дейляком, выполняющим обязанности генерального директора, Tractable является стартапом, использующим глубинное обучение в области компьютерного зрения для решения специфических проблем, которые имеют большое значение. Запатентованные компанией алгоритмы искусственного интеллекта, которые могут обучаться и выполнять визуальные задачи, наподобие людей, в настоящее время используются в страховом секторе для проведения экспертизы по повреждениям автомобилей. Страховщики могут оценивать ущерб и урегулировать претензии путем анализа фотографий, что позволяет экспертам сосредоточиться на другой работе.
Принцип работы платформы таков: в систему управления претензиями загружаются приблизительная оценка повреждений и фотографии, искусственный интеллект сопоставляет эти данные и дает точную оценку стоимости ремонта, клиент получает заключение.
Tractable работает с некоторыми крупнейшими страховыми компаниями в США и Великобритании, вроде Ageas, а также компаниями, которые работают в секторе ремонта автомобилей после аварий, наподобие Mitchell International.
Среди других областей применения технологий компании можно отметить медицинскую визуализацию и профилактическое обслуживание. Например, можно проанализировать такие объекты как трубы и кабели, чтобы понять что нуждается в обслуживании и в какой период времени. Обычно ремонтникам приходится делать тысячи фотографий для проведения рутинных проверок, поэтому можно использовать эти фото и искусственный интеллект в рабочем процессе для экспертной оценки, что позволит снизить затраты, избежать аварий и несчастных случаев.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru