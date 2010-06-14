Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Touch Bank - touchbank.com

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В этом разделе обсуждаются банки России (например, Сбербанк, ВТБ24, Альфабанк). Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,951
Благодарностей: 16,359
Записей в блоге: 54
УГ: 10
подарки
награды Волшебный горшочек 
Touch Bank - touchbank.com

Онлайн-банк европейской финансовой группы OTP Group, одного из лидеров банковского рынка Центральной и Восточной Европы.

Touch Bank работает по лицензии российского АО «ОТП Банк» в соответствии с требованиями российского законодательства о банковской деятельности.

Touch Bank участвует в программе страхования вкладов.

У Touch Bank нет своих отделений и банкоматов. Отделения просто не нужны, все операции производятся онлайн, но если вам будет нужен банкомат, вы можете воспользоваться банкоматами сети АО «ОТП Банк» или посетить одно из его отделений. Для держателей карт Touch Bank снятие средств в банкомате любого банка — бесплатно.

Акции Touch Bank

8 800 5000 200
+7 495 221-30-60

Сайт банка: www.touchbank.com

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