Touch Bank - touchbank.com

Онлайн-банк европейской финансовой группы OTP Group, одного из лидеров банковского рынка Центральной и Восточной Европы.
Touch Bank работает по лицензии российского АО «ОТП Банк» в соответствии с требованиями российского законодательства о банковской деятельности.
Touch Bank участвует в программе страхования вкладов.
У Touch Bank нет своих отделений и банкоматов. Отделения просто не нужны, все операции производятся онлайн, но если вам будет нужен банкомат, вы можете воспользоваться банкоматами сети АО «ОТП Банк» или посетить одно из его отделений. Для держателей карт Touch Bank снятие средств в банкомате любого банка — бесплатно.
Акции Touch Bank
8 800 5000 200
+7 495 221-30-60
Сайт банка: www.touchbank.com
Ещё один мобильный "банк в кармане"?