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Россияне начнут зарабатывать продавая свой мусор

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Россияне начнут зарабатывать продавая свой мусор


Госдума РФ позволит россиянам зарабатывать продавая мусор

В июне закон с поправками будет внесен на рассмотрение в Госдуму РФ. Предварительно одобренный законопроект уже прошел согласование и после окончательного голосования россиянам разрешат продавать мусор переработчикам вторсырья. Законопроект разработан представителями "Единой России" В. Пановым, а подан на рассмотрение Минстроем РФ. В законе указан отказ от регулирования для физических лиц обращение с вторсырьем.

В случае принятия законопроекта, для действий с вторсырьем не потребуется лицензирование коммерческих действий. Обычные граждане при желании могут заключить договора с мусороперерабатывающими компаниями о транспортировке и оплаты за их вторичное сырье.

В законе так же написано о льготах для граждан, которые будут предоставлять мусор разделенный по категориям. Не секрет, что такой способ разделение мусорных отходов уже давно применяется в Европе и США. Если первоначально разделять мусор на пластик, метал и пищевые отходы, то перерабатывающие станции смогут получать от разделенного сырья максимальную пользу. Пластик сразу будет пускаться на переработку и дальнейшее использование. Металл будет транспортироваться в предприятия с потребностью металла, а пищевые отходы могут быть переработаны в удобрения.

Методы раздельного сбора вторсырья предполагает не только упаковку мусора в специальные пакеты, а и установку раздельных контейнеров и баков для сбора вторсырья. Так же мусороперерабатывающим предприятиям потребуется закупка специальных машин, которые смогут перевозить мусор в раздельных емкостях. С каких средств пройдет инвестирование такого затратного проекта остается загадкой, ведь по сути потребуется заменить всю коммунальную технику для вывоза вторсырья, а так же все баки и контейнера для мусора.

Если закон вступит в силу, то начиная с 2019 года россияне перейдут на новую схему сбора вторсырья. При это новая схема не предполагает дополнительного дохода, а всего лишь сократит траты на вывоз вторсырья.

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Метки
зарабатывать, россия
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