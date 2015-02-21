Алексей Огородни... Интересующийся

Регистрация: 21.02.2015 Сообщений: 7 Благодарностей: 0 УГ: 1 КП: 0.000

Kryptex - майнинг на собственном железе, сравнение с NiceHash Но кому интересно, то может глянуть и его. А сейчас давайте поговорим о Kryptex и его отличиях с тем же NiceHash.



Первое что я заметил когда регистрировался на Kryptex, это то, что мне позволили выводить сразу на киви (но меня это не интересует, я коплю биткоины) или же по старому методу на наш биткоин кошель. Так же главное отличие от NH, это минимальный порог вывода. На NiceHash вы не можете запросить вывод, деньги придут сами, когда вы намайните 0,01 BTC, для кого то много для кого то нет, для меня это всего 1 неделя, не более. Так же на Kryptex вы можете выводить на любой кошелек уже после заработка, когда для NH это невозможно, там на какой вы начинали майнить, на тот и придет и этого не изменить, а это жирненький минус.



Давайте все отличия я предоставлю списком:

NICEHASH:

1. Не нужна регистрация

2. Порог для вывода 0,01 BTC

3. Более профессиональные функции и настройки



Kryptex:

1. Вывод на любой кошелек уже после майнинга

2. Порог 0.0002 BTC

3. Более легкий в настройках

4. 2 режима: Легкий майнинг (не нагружает систему сильно), и хардовый МАКСИМАЛЬНАЯ МООЩЬ!! Ну и заработок естественно максимальный



В общем выбираете вы сами, но если решите выбрать Kryptex, то прошу зарегистрироваться по моей ссылке, с вас как с рефералов списывать ничего не будут, а прибыль будет мне давать сам разработчик Kryptex.



Так же если что будет непонятно, я ВСЕГДА рад помочь.

Моя ссылка в вк:

Ссылка на Kryptex:

Ссылка на NH:



Добра вам и профитного майнинга.



P.S. - Если вы новичок, то готов провести инструктаж по миру крипты, обращаться в вк Всем доброе время суток, недавно наткнулся на сервис Kryptex, думаю кто то слышал, кто то нет. В общем, майнингом занимаюсь довольно давно, все время работал через NiceHash. Я человек честный, так что скажу сразу, не писал статью про найсхеш, только потому, что там нет рефераловНо кому интересно, то может глянуть и его. А сейчас давайте поговорим о Kryptex и его отличиях с тем же NiceHash.Первое что я заметил когда регистрировался на Kryptex, это то, что мне позволили выводить сразу на киви (но меня это не интересует, я коплю биткоины) или же по старому методу на наш биткоин кошель. Так же главное отличие от NH, это минимальный порог вывода. На NiceHash вы не можете запросить вывод, деньги придут сами, когда вы намайните 0,01 BTC, для кого то много для кого то нет, для меня это всего 1 неделя, не более. Так же на Kryptex вы можете выводить на любой кошелек уже после заработка, когда для NH это невозможно, там на какой вы начинали майнить, на тот и придет и этого не изменить, а это жирненький минус.Давайте все отличия я предоставлю списком:NICEHASH:1. Не нужна регистрация2. Порог для вывода 0,01 BTC3. Более профессиональные функции и настройкиKryptex:1. Вывод на любой кошелек уже после майнинга2. Порог 0.0002 BTC3. Более легкий в настройках4. 2 режима: Легкий майнинг (не нагружает систему сильно), и хардовый МАКСИМАЛЬНАЯ МООЩЬ!! Ну и заработок естественно максимальныйВ общем выбираете вы сами, но если решите выбрать Kryptex, то прошу зарегистрироваться по моей ссылке, с вас как с рефералов списывать ничего не будут, а прибыль будет мне давать сам разработчик Kryptex.Так же если что будет непонятно, я ВСЕГДА рад помочь.Моя ссылка в вк: http://vk.com/coinc <- По всем вопросам сюдыкСсылка на Kryptex: https://www.kryptex.org/?ref=a18b3a16 Ссылка на NH: https://www.nicehash.com/ Добра вам и профитного майнинга.P.S. - Если вы новичок, то готов провести инструктаж по миру крипты, обращаться в вк

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