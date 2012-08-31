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ЕС разрабатывает оборонный фонд в размере €1 млрд

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ЕС разрабатывает оборонный фонд в размере €1 млрд
Европейская комиссия разрабатывает законопроект, подразумевающий создание общего оборонного фонда Европейского союза, — пишет The Guardian со ссылкой на соответствующее решения ЕК.

«ЕС разрабатывает оборонный фонд в размере более €1 млрд, в надежде углубить сотрудничество в блоке после Brexit», — говорится в сообщении с уточнением, что в планах фонда — объединить исследования в области новых военных технологий, таких как беспилотные летательные аппараты, самолеты, заправляемые в воздухе и системы киберзащиты.

Так, ЕС намерен создать оборонный фонд объемом около 1 млрд евро к 2021 году, из которых 250 млн евро будут предназначены для развития исследований в оборонной сфере. По информации источника в Еврокомиссии, фонд вероятно станет частью общего бюджета ЕС, который составил 155 млрд евро в 2016 году.

Тем временем, в Беларуси начались совместные антитеррористические учения «Славянское братство — 2017», в которых принимают участие подразделения Воздушно-десантных войск России, Сил специальных операций Беларуси и специального назначения Сербии, — сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

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