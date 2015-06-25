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Xiaomi и Apple обогнали Fitbit по продажам носимых устройств в Q1

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Старый Сегодня, 12:15
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Xiaomi и Apple обогнали Fitbit по продажам носимых устройств в Q1
Согласно отчету International Data Corporation (IDC) за первый квартал 2017 года, рынок носимых устройства продолжает расти: Xiaomi и Apple являются лидерами среди производителей, а Fitbit отстает, но по-прежнему поддерживает сильную клиентскую базу.


В первом квартале 2017 года производители продали 24,7 млн. носимых устройств, что на 17,9% больше, за тот же период в 2016 году. В этом году данные по отчету IDC включают в себя смарт-часы и фитнес-браслеты, но исключает смарт-очки с возможностями AR и VR.



В течение первого квартала Xiaomi и Apple продали по 3,6 млн устройств и заняли первое место. Fitbit занял третье место с количеством продаж у 3 млн, Samsung занял четвертое место с 1,4 млн, а Garmin занял пятое место с 1,1 млн, сообщается в отчете IDC.

В четвертом квартале 2016 года Fitbit был на первом месте, Xiaomi на втором месте, а Apple в третьем. Большинство продаж носимых устройств Xiaomi приходится на Китай, и ему не хватает признания бренда в США.

«С точки зрения носимых устройств, наблюдается увеличиться на 18%, это все еще умеренно сильное.», - сказал Рамон Ламас, менеджер по исследованиям для команды носящих IDC.


Fitbit находится в разгаре изменений, и клиенты ищут новые возможности в своих фитнес-группах, и это дало Xiaomi возможность закрепиться на рынке с помощью своих недорогих устройств и Apple, чтобы продолжить работу в качестве ведущего поставщика смарт-часов.
Однако, Fitbit по-прежнему остается сильным соперником, с пользовательской базой в 50 миллионов и корпоративными программами wellness с такими крупными работодателями, как Target. Fibit сотрудничает с компанией Virgin Pulse и с ее более чем 2200 корпоративными клиентами по всему миру.

https://text.ru/spelling/5937b2192d650

Специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 12:19.
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