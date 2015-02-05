BiziAlen Блог - newhyip.com



Имя: Aleksandr Пол: Мужской Возраст: 27 Адрес: Любин Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 10.11.2016 Сообщений: 2,302 Благодарностей: 1,336 УГ: 56 КП: 0.691 подарки

Богатые россияне начали вкладывать не в виноградники, а в инфраструктуру



Богатые россияне стали инвестировать в заправочные станции, гостиницы и другую недвижимость

При наступлении кризиса, интересы состоятельных россиян поменялись. Так, если раньше инвестирование было в виноградники, роскошные виллы на курортах и другие низкодоходные объекты, то теперь все поменялось. Представители российского бизнеса начали рассматривать в качестве объектов для инвестиций бюджетное жилье для студентов, мини-маркеты, а так же объекты здравоохранения. Как заявляют бизнесмены, за такими объектами будущее на ближайшие 5-10 лет. Инвестируя в эти отрасли можно надежно вложить средства под 10 % годовых.



Если рассматривать нишу здравоохранения в Европе, то в первую очередь это инвестиции в дома для престарелых. Такие объекты выгодно строить в Швейцарии и Австрии. В Германии выгодно инвестировать в медицинские центры, а для остальной Европы хорошо подойдет инвестирование в оздоровительные отели.



Последние 2-3 года как прекратились запросы бизнес элиты России в покупке недвижимости с ценником от 5 миллионов евро и выше. Запросы таких клиентов были неоднозначными, хотя прикрывалось это занавесом бизнеса, но в основном такие объекты покупались для личного отдыха и развлечения. Знаковым годом стал 2014, когда все бизнесмены стали вести холодный расчет и инвестировать только в доходные объекты.



Сейчас если даже клиенты покупают виллы за 20 миллионов евро, виноградники в Италии или замки в Шотландии, то клиенты просят предоставить бизнес-план с расчетом наибольшей эффективности от объекта. Всему вино кризис и люди готовы инвестировать только в доходные объекты, которые приносят 5 до 15 процентов в год. Клиенты вполне понимают, что покупая такую недвижимость они будут посещать ее не чаще несколько раз в год, и иногда и вообще в ней не появляются. Одним из популярных дорогих объектов для российских бизнесменов выступили земли Шотландии. Купив несколько гектаров с прекрасной природой, бизнесмены строят домики у озера, для рыбалки и охоты, а так же сдачи на торжественные мероприятия. Такие объекты дают доходность от 5 процентов в год.



Уникальность: 100.00%

Специально для mmgp.ru При наступлении кризиса, интересы состоятельных россиян поменялись. Так, если раньше инвестирование было в виноградники, роскошные виллы на курортах и другие низкодоходные объекты, то теперь все поменялось. Представители российского бизнеса начали рассматривать в качестве объектов для инвестиций бюджетное жилье для студентов, мини-маркеты, а так же объекты здравоохранения. Как заявляют бизнесмены, за такими объектами будущее на ближайшие 5-10 лет. Инвестируя в эти отрасли можно надежно вложить средства под 10 % годовых.Если рассматривать нишу здравоохранения в Европе, то в первую очередь это инвестиции в дома для престарелых. Такие объекты выгодно строить в Швейцарии и Австрии. В Германии выгодно инвестировать в медицинские центры, а для остальной Европы хорошо подойдет инвестирование в оздоровительные отели.Последние 2-3 года как прекратились запросы бизнес элиты России в покупке недвижимости с ценником от 5 миллионов евро и выше. Запросы таких клиентов были неоднозначными, хотя прикрывалось это занавесом бизнеса, но в основном такие объекты покупались для личного отдыха и развлечения. Знаковым годом стал 2014, когда все бизнесмены стали вести холодный расчет и инвестировать только в доходные объекты.Сейчас если даже клиенты покупают виллы за 20 миллионов евро, виноградники в Италии или замки в Шотландии, то клиенты просят предоставить бизнес-план с расчетом наибольшей эффективности от объекта. Всему вино кризис и люди готовы инвестировать только в доходные объекты, которые приносят 5 до 15 процентов в год. Клиенты вполне понимают, что покупая такую недвижимость они будут посещать ее не чаще несколько раз в год, и иногда и вообще в ней не появляются. Одним из популярных дорогих объектов для российских бизнесменов выступили земли Шотландии. Купив несколько гектаров с прекрасной природой, бизнесмены строят домики у озера, для рыбалки и охоты, а так же сдачи на торжественные мероприятия. Такие объекты дают доходность от 5 процентов в год.Специально для mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Самый Модный бот по инвестициям! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!

H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт

Честный и лучший обмен электронных валют

🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥 __________________-професиональный хайп скрипт