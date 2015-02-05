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Богатые россияне начали вкладывать не в виноградники, а в инфраструктуру

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Богатые россияне начали вкладывать не в виноградники, а в инфраструктуру


Богатые россияне стали инвестировать в заправочные станции, гостиницы и другую недвижимость

При наступлении кризиса, интересы состоятельных россиян поменялись. Так, если раньше инвестирование было в виноградники, роскошные виллы на курортах и другие низкодоходные объекты, то теперь все поменялось. Представители российского бизнеса начали рассматривать в качестве объектов для инвестиций бюджетное жилье для студентов, мини-маркеты, а так же объекты здравоохранения. Как заявляют бизнесмены, за такими объектами будущее на ближайшие 5-10 лет. Инвестируя в эти отрасли можно надежно вложить средства под 10 % годовых.

Если рассматривать нишу здравоохранения в Европе, то в первую очередь это инвестиции в дома для престарелых. Такие объекты выгодно строить в Швейцарии и Австрии. В Германии выгодно инвестировать в медицинские центры, а для остальной Европы хорошо подойдет инвестирование в оздоровительные отели.

Последние 2-3 года как прекратились запросы бизнес элиты России в покупке недвижимости с ценником от 5 миллионов евро и выше. Запросы таких клиентов были неоднозначными, хотя прикрывалось это занавесом бизнеса, но в основном такие объекты покупались для личного отдыха и развлечения. Знаковым годом стал 2014, когда все бизнесмены стали вести холодный расчет и инвестировать только в доходные объекты.

Сейчас если даже клиенты покупают виллы за 20 миллионов евро, виноградники в Италии или замки в Шотландии, то клиенты просят предоставить бизнес-план с расчетом наибольшей эффективности от объекта. Всему вино кризис и люди готовы инвестировать только в доходные объекты, которые приносят 5 до 15 процентов в год. Клиенты вполне понимают, что покупая такую недвижимость они будут посещать ее не чаще несколько раз в год, и иногда и вообще в ней не появляются. Одним из популярных дорогих объектов для российских бизнесменов выступили земли Шотландии. Купив несколько гектаров с прекрасной природой, бизнесмены строят домики у озера, для рыбалки и охоты, а так же сдачи на торжественные мероприятия. Такие объекты дают доходность от 5 процентов в год.

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Метки
бизнес, инвестиции, миллиардеры, россия
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