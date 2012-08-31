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В Ассоциации «Финтех» рассказали о сроках внедрения Мастерчейна и потенциале Ethereum

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В Ассоциации «Финтех» рассказали о сроках внедрения Мастерчейна и потенциале Ethereum
Как ожидают в российской Ассоциации по развитию технологий распределенного реестра «Финтех», разрабатываемая ее участниками доверенная среда для обмена информацией и управляющими воздействиями под названием Мастерчейн будет доступна осенью 2017 года. Об этом в интервью изданию «Банковское обозрение» сказал Алексей Архипов, директор по развитию криптотехнологий QIWI и руководитель рабочей группы по развитию технологий распределенного реестра Ассоциации «Финтех».

Цитата:
«Как руководитель данной рабочей группы я рассчитываю, что осенью 2017 года для участников Ассоциации «Финтех» эта среда будет доступна, чтобы они могли запустить свои продукты в среде Мастерчейн. В следующем году мы планируем ее запуск в общую локальную российскую финансовую и нефинансовую среду», —
сказал Архипов.

По его словам, в данный момент к запуску собственных пилотныхпроектов на Мастерчейне готовятся три банка, а также Центробанк России и компания QIWI.

Так, ЦБ РФ готовит «пилот» по развертыванию системы обмена сообщениями в блокчейне, банк «Открытие» — единый сервис по учету мошенников, Альфа-Банк — систему обмена цифровыми аккредитивами, Сбербанк — «пилоты» по обмену доверенностями и факторингу, QIWI — процессинг платежных транзакций на блокчейне. Также в июне 2017 года планируется организовать экосистему создания программных продуктов сторонними разработчиками для Мастерчейна.

Также Алексей Архипов прокомментировал заявление Виталика Бутерина, сделанное им в апреле этого года, что в скором времени Ethereum Foundation сможет предложить проект, который станет альтернативой Visa и Mastеrcard.

Цитата:
«На концептуальном уровне проект Фонда Ethereum способен выступить альтернативой Visa и Mastеrcard, это любопытная инициатива, мы будем наблюдать за ней», —
считает он.

Директор по развитию криптотехнологий QIWI также рассказал о собственных проектах компании и перспективах Битрубля.

Цитата:
«Как я уже говорил, в ближайшее время QIWI представит процессинг платежных транзакций, основанный на технологии Мастерчейн. Что касается Битрубля, то мы в значительной степени переработали его концепцию и будем готовы рассказать о ней через несколько месяцев», —
добавил Архипов.

Российский банковский консорциум «Финтех» был создан в 2016 году с целью внедрения финансовых инноваций и обкатки технологии блокчейн. Тестовые транзакции в Мастерчейне были осуществлены в октябре того же года. Разработка платформы координировалась ЦБ и велась с участием таких финансовых институтов, как Альфа-Банк, Банк «Открытие» и QIWI.

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