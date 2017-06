Salimjon Интересующийся

Нужна помощью с кошельком https://my.dogechain.info Вобщем дело было так, я перевел монеты на свой кошелек, и после настраивал two-factor authentication и на поле token написал такую фразу: "lonely" и после этого вышел, хотел попробовать зайти снова и когда в поле token пишу эту же фразу выводит такое сообщение: Failed to get payload, try again....Много раз попытался, странно что такое сообщение выводит. На сайте нету саппорта, не знаю что делать и кому обращаться, помогите пожалуйста, что делать и к кому обратиться за помощью для доступа к кошельку?!



Спасибо заранее

