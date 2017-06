Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями. При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 12:12 Сегодня, 12:12 Сегодня, 11:27 #1 venik55 Специалист

Имя: Зайчег Пол: Мужской Адрес: CCCP, BRICS Инвестирую в: HYIP Регистрация: 08.06.2013 Сообщений: 823 Благодарностей: 164 УГ: 8 КП: 0.087 Разборки, Катар



добавлено через 22 минуты

мая прошел саммит в Эр-Рияде. Где Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия), в полном составе дружил с США против Ирана. Д. Трамп и Р. Тиллерсон делали свой маленький гешефт, продавая американское оружие Саудовской Аравии. Чтобы продажи ро

Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:

сли Д. Трамп даже танцевал и, похоже, приговаривал: «ну какая же это дружба, если вы у нас ничего не покупаете?». Саудиты и купили, чтобы «дружбу» с президентом-коммивояжером укрепить, хоть лишних денег у них на такие дорогие покупки и не было.



http://zanoza.kg/doc/357570_lidery_s...menistana.html



Как поясняет официальный сайт саммита, в его рамках пройдут три саммита: "Саудовская Аравия - США" (он уже прошел), "Совет сотрудничества арабских государств - США" и "США - Исламский мир".



Первый представлен как "серия двусторонних встреч между Хранителем двух святых мечетей королем Салманом и президентом США Дональдом Трампом с фокусом на подтверждении давней дружбы и укреплении тесных политических, экономических, защитных и культурных связей между двумя государствами". И он уже прошел.



Как показывают итоги данной встречи, президент США Дональд Трамп заключил с Саудовской Аравией контракт на поставку оружия на сумму $109,7 млрд. Об этом сообщил в твиттере пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, отметив, что это крупнейшая в истории США единовременная военная сделка.



Кроме того, Трамп подписал соглашение, по которому в ближайшие десять лет Вашингтон поставит Эр-Рияду вооружений еще на $350 млрд, передает NBC News. В частности, королевство получит 150 вертолетов Lockheed Martin Blackhawk.



Также в Саудовской Аравии объявили о заключении контрактов с американскими компаниями на $55 млрд, сообщает CNN. Так, например, General Electric договорилась о сделках с саудитами на $15 млрд.







Два саммита в Эр-Рияде с Трампом: изоляция Ирана и борьба с террором по всем фронтам



Президент США во время визита в Эр-Рияд принял участие во встрече с лидерами аравийских монархий и выступил с программной речью на арабо-исламо-американском саммите



ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 21 мая. /ТАСС/. Противостояние политике Ирана в ближневосточном регионе и всеобъемлющая борьба с терроризмом и экстремизмом стали главными темами эр-риядских саммитов, в которых принял в воскресенье участие президент США Дональд Трамп во время своего первого визита в Саудовскую Аравию.



...Меморандум о взаимопонимании подписали первый заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Наиф Аль Сауд и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Церемония подписания документа состоялась в присутствии Трампа и аравийских лидеров по окончании саммита в формате США - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия).



Казалось бы, Д. Трамп потанцевал, получил заказы для американского ВПК, подписал меморандум и поехал дальше с визитами. Путь его пролегал через Израиль и Ватикан, на саммиты НАТО и G7. Кроме того, по результатам встречи в Эр-Рияде было принято решение о создании Всемирного центра по борьбе с экстремистской идеологией. При том количестве денег, которое будет выделено на создание этого богоугодного заведения, странно, что будущему Центру по борьбе с идеологией не присвоен статус межгалактического. Лидеры арабского мира поскромничали, не иначе. Все мировые СМИ немедленно раструбили о грядущем создании «арабского НАТО», на том лидеры арабского мира и разъехались по своим королевствам.



Что же изменилось за две недели? Почему Катар вдруг стал страной-изгоем? СМИ послушать, так Катар теперь хуже Ирана? Только что дружили, и вдруг, ни с того ни с сего, разрывают дипотношения, отзывают послов и прекращают транспортное сообщение! Как дошли они до жизни такой? Какой Порошенко их укусил?



http://www.newsru.co.il/mideast/05ju...h_kat_108.html



Поздно вечером в воскресенье, 4 июня, агентство Reuters и саудовское агентство SPA передали, что Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения и все наземные, морские и воздушные контакты с Катаром.



В сообщении подчеркивалось, что это решение принято "в целях защиты национальной безопасности от угрозы терроризма и экстремизма".



При этом Эр-Рияд призвал "все братские страны" последовать его примеру.



Рано утром в понедельник, 5 июня, телеканал "Аль-Арабия" (ОАЭ) сообщил о разрыве дипломатических отношений между Бахрейном и Катаром со ссылкой на государственное агентство королевства.



В сообщении "Аль-Арабии" сказано, что о разрыве дипотношений заявило королевство Бахрейн, объяснив это решение тем, что Катар дестабилизирует ситуацию в регионе, пытается вмешиваться во внутренние дела соседних стран, способствует террористической деятельности и оказывает финансовую помощь экстремистским группировкам, связанным с Ираном.



В течение 48 часов МИД Бахрейна намерен вывезти всех своих дипломатов из Дохи.



В течение ближайших суток Бахрейн намерен прекратить воздушную и морскую связь с Катаром. При этом будут предприняты и другие шаги, направленные на то, чтобы подданные королевства не посещали Катар.



Вскоре о разрыве дипотношений с Катаром объявили также Объединенные Арабские Эмираты и Египет, сообщает телеканал Sky News Arabia. Они тоже сообщили, что прекращают наземные, воздушные и морские перевозки в Катар.



Власти ОАЭ потребовали, чтобы все катарские дипломаты в течение 48 часов покинули Эмираты.



Соответствующие заявления были сделаны Каиром вскоре после завершения переговоров между министрами иностранных дел Египта и Саудовской Аравии.



Кроме того, командование арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, объявило, что Катар больше не будет участвовать в совместных военных операциях в Йемене.



Позже Йемен и Ливия также заявили, что разрывают с Катаром дипломатические отношения.



Мальдивские острова стали седьмым государством, объявившим о разрыве дипотношений с Катаром.



Маврикий - первое немусульманское государство, объявившее о разрыве отношений с Катаром.



Авиакомпании ОАЭ и Саудовской Аравии объявили о прекращении полетов в Катар. Катарская авиакомпания прекращает полеты в эти две страны.



Суннитские режимы обвиняют Катар в поддержке террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство", а также в стремлении наладить отношения с шиитским Ираном.



http://www.newsru.co.il/mideast/05ju...eg_sa_104.html



В воскресенье, 4 июня, в Каире состоялись переговоры министров иностранных дел Египта и Саудовской Аравии – Самеха Шукри и Аделя аль-Джубейра. Основной темой переговоров стали совместная борьба с терроризмом и урегулирование разногласий между двумя странами, сообщает агентство Associated Press.



Кроме того, были затронуты темы региональных конфликтов – прежде всего, в Сирии и Йемене.



Переговоры проходили через две недели после визита в ближневосточный регион президента США Дональда Трампа, посетившего Эр-Рияд. В ходе этого визита американский президент говорил о необходимости создания военного союза арабских стран с целью совместной борьбы против "Исламского государства" и Ирана.



Напомним, что, в отличие от Саудовской Аравии, Египет воздерживается от участие в борьбе против ИГ в Сирии и не направляет своих военных в Йемен.



Неприятности у Катара начались внезапно, вроде бы, вне связи с каким-либо внешним событием, если не считать таким событием торжественное возложение рук на светящийся шар две недели назад в Эр-Рияде президентами США и Египта и королем Саудовской Аравии.



https://meduza.io/shapito/2017/05/22...cheskomu-sharu



Президент Египта, король Саудовской Аравии и Дональд Трамп прикоснулись к магическому шару



21 мая в Эр-Рияде открылся арабо-американский саммит, посвященный борьбе с терроризмом. На мероприятии президент США Дональд Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд сфотографировалисьу светящегося глобуса. Выглядело это немного странно: лидеры стран встали вокруг сияющего шара и положили на него руки, а Дональд Трамп даже закрыл глаза.



Теперь пользователи твиттера сравнивают их со злодеями из фильмов и комиксов.



Крылатая фраза «никогда такого не было и вдруг опять» В. С. Черномырдина более всего подходит к случаю. Кстати, фондовая биржа Катара на фоне новостей о разрыве дипотношений с соседями сразу упала на 8%.



https://ru.insider.pro/digest/2017-0...ondon-turciya/



Фондовая биржа Катара упала на фоне конфликта с шестью арабскими странами Ос*нов*ной ин*декс Ка*тар*ской фон*до*вой биржи QE упал на 7,49%, ко*ти*ров*ки акций 41 ком*па*нии сни*зи*лись. Са*у*дов*ская Ара*вия, Еги*пет, ОАЭ, Бах*рейн, Ливия и Йемен объ*яви*ли о раз*ры*ве ди*пло*ма*ти*че*ских от*но*ше*ний с Ка*та*ром. Ре*ше*ние было при*ня*то из-за по*до*зре*ний, что стра*на под*дер*жи*ва*ет тер*ро*ри*сти*че*ские груп*пи*ров*ки. Также Катар об*ви*ня*ют в по*мо*щи свя*зан*ным с Ира*ном бо*е*ви*кам для де*ста*би*ли*за*ции си*ту*а*ции в Бах*рейне. На фоне но*во*стей нефть по*до*ро*жа*ла, рубль начал торги ро*стом.



О причинах неприятностей Катара начнем по порядку.



На 1-е апреля 2017 года Катар должен был провести эмиссию своей валюты на 3 трлн. долларов против 7500 т. филиппинского золота, для чего 2500 т. золота были перевезены филиппинцами в Катар. Вот такой вот легкомысленный поступок со стороны руководства Филиппин, да и Катар не лучше. Уж в Катаре-то знали, при каких обстоятельствах и за что именно пострадала Ливия, но выводов не сделали.



Хотели катарцы провести эмиссию в апреле, но не успели, под это золото в ФРС еще в марте напечатали долларов, а слитки-то номерные. То есть, как минимум, в ближайший год на них обременение... За месяц до Филиппин, банкстеры из ФРС также «кинули» и Малайзию на 2 трлн. Всего «нарисовали» 4.7 трлн. Этот нехитрый фокус позволил ФРС удержаться на плаву, а то бумажки без обеспечения уже даже последние лохи принимать отказывались.



Вот автор обращает внимание читателей на резкое подорожание золота в прошлую пятницу:



https://cont.ws/@kirill/631602



http://voronkov-kirill.livejournal.com/202102.html



Кирилл Воронков Вчера 06:02



А вы знаете, почему золото резко подорожало в эту пятницу?







Видите вертикальную черту на графике перед закрытием текущей торговой недели? Это изменение (а именно скачок вверх) курса золота «в моменте», т. е. изменение, вызванное не динамикой реальных торгов в соотношении спрос / предложение, а воздействием новостей. И если курс определяется для всего мира, то новости пришли из одной страны — США.

Что же за жуткая весть могла прийти из Америки, чтобы так дёрнуть график? Что там случилось? Может Еллоустонский вулкан взорвался?



...Дело в том, что в США печатают мировую валюту, экспорт инфляции которой распространяют на весь мир. И поэтому всё, что происходит в США, влияет на остальной экономический мир многократно (!) сильнее, чем все мировые события на США...



Рассуждения автора несколько упрощены, но вывод он делает верный: люди гибнут за металл. Если в природе существует золото, значит у кого-то его должно быть много...



Визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Москву почти совпал по времени с визитом Д. Трампа для участия в саммитах в Эр-Рияде, но был досрочно прерван в связи с нападением боевиков на город Марави на острове Минданао.



http://www.rbc.ru/politics/24/05/201...7947d9fd9f92bf



Президент Филиппин Родриго Дутерте прервал свой первый официальный визит в Москву, после того как во вторник, 23 мая, стало известно, что боевики исламистской группировки «Маут» захватили город Марави на острове Минданао на юге страны. Дутерте планировал пробыть в Москве, куда прибыл 22 мая, четыре дня, однако из-за столкновений между боевиками и правительственной армией был вынужден вернуться в Манилу утром в среду. В связи с этим встреча Родриго Дутерте с президентом России Владимиром Путиным состоялась на два дня раньше запланированной даты.



По слухам, обсудить проблему филиппинского золота, «зависшего» в Катаре, Дутерте с Путиным не успел. Я в совпадения не верю, нападение на Марави было спешно организовано путем срочной переправки боевиков военно-транспортными самолетами через военные базы США на Филиппинах. Самолеты НАТО раньше возили преимущественно наркоту, а теперь еще оперативно перебрасывают боевиков с оружием в горячие точки гибридной войны.



Дутерте собирался просить Путина оказать помощь в безопасной переправке золота из Катара обратно на Филиппины. Ранее он уже обращался с аналогичной просьбой в Китай, но китайское руководство не захотело портить отношения с Ротшильдами и флот Дутерте не дали.



Теперь уже Катар пытается спасти золотой запас, задумал переправить слитки из своих хранилищ через залив в Иран. А скопилось у них около 7-8 тысяч тонн.



Так что, внезапное всеарабское обострение борьбы с терроризмом имеет под собой прочную финансовую основу.



Но и это еще не все. Если американцы что-то у кого-то взяли на время...



«Возвращать» золото, условно взятое «во временное пользование» американцы не собираются. Холодное противостояние в Персидском заливе имеет высокие шансы перейти в горячую фазу. Теперь американцы предложили саудитам напасть на Катар и отобрать золото.



Ходят слухи, что за небольшую долю от «борьбы с финансированием терроризма» в отдельно взятом Катаре, Израиль готов оказать посильную помощь саудитам. Катар в отместку обнародовал компромат о связях Саудовской Аравии с Израилем...



https://eadaily.com/ru/news/2017/06/...tm_source=smi2



Катар наносит ответный удар: появилась информация о связях ОАЭ с Израилем



Разборки за филиппинское золото еще в самом начале, но миром это закончится вряд ли. Весьма вероятное развитие событий — нападение Саудовской Аравии на Катар, с последующим разграблением Катара, освобождением его силами военной базы США, с последующим наказанием виновника нападения на Катар, — короля Саудовской Аравии казнью через повешение. Кто подзабыл или сомневается, — см. (



Золото, по сложившейся традиции, исчезает в неизвестном направлении...



А кто же организатор и идейный вдохновитель? Кто втянул потерявших берега филиппинцев в эту аферу? Говорят, что без советников от Ротшильдов дело не обошлось...



Как только филиппинцы перевезли часть своего золота в Катар, так сразу ФРС нахлобучил всех — и катарцев, и филиппинцев, и русских и Европу в лице Меркель и не только.



Дыру закрыли эмиссией, теперь осталось только золото руками саудитов у катарцев отобрать, вывезти в США, где переклеймить и сложить во временно пустующий Форт-Нокс.



А там можно и ФРС перезапускать. Блестящая финансовая афёра вышла в стадию завершения.



Ожидает ли Катар судьба Кувейта, а короля Салмана судьба Саддама Хусейна? Скорее всего. Правители и диктаторы, учите историю! Иначе последуете за Хуссейном и Каддафи... Весь мир состоит из спекулянтов и бандитов....мая прошел саммит в Эр-Рияде. Где Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия), в полном составе дружил с США против Ирана. Д. Трамп и Р. Тиллерсон делали свой маленький гешефт, продавая американское оружие Саудовской Аравии. Чтобы продажи роСайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/katar...visti-2-nedeli сли Д. Трамп даже танцевал и, похоже, приговаривал: «ну какая же это дружба, если вы у нас ничего не покупаете?». Саудиты и купили, чтобы «дружбу» с президентом-коммивояжером укрепить, хоть лишних денег у них на такие дорогие покупки и не было.Как поясняет официальный сайт саммита, в его рамках пройдут три саммита: "Саудовская Аравия - США" (он уже прошел), "Совет сотрудничества арабских государств - США" и "США - Исламский мир".Первый представлен как "серия двусторонних встреч между Хранителем двух святых мечетей королем Салманом и президентом США Дональдом Трампом с фокусом на подтверждении давней дружбы и укреплении тесных политических, экономических, защитных и культурных связей между двумя государствами". И он уже прошел.Как показывают итоги данной встречи, президент США Дональд Трамп заключил с Саудовской Аравией контракт на поставку оружия на сумму $109,7 млрд. Об этом сообщил в твиттере пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, отметив, что это крупнейшая в истории США единовременная военная сделка.Кроме того, Трамп подписал соглашение, по которому в ближайшие десять лет Вашингтон поставит Эр-Рияду вооружений еще на $350 млрд, передает NBC News. В частности, королевство получит 150 вертолетов Lockheed Martin Blackhawk.Также в Саудовской Аравии объявили о заключении контрактов с американскими компаниями на $55 млрд, сообщает CNN. Так, например, General Electric договорилась о сделках с саудитами на $15 млрд. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4269540(21 мая 2017)Два саммита в Эр-Рияде с Трампом: изоляция Ирана и борьба с террором по всем фронтамПрезидент США во время визита в Эр-Рияд принял участие во встрече с лидерами аравийских монархий и выступил с программной речью на арабо-исламо-американском саммитеЭЛЬ-КУВЕЙТ, 21 мая. /ТАСС/. Противостояние политике Ирана в ближневосточном регионе и всеобъемлющая борьба с терроризмом и экстремизмом стали главными темами эр-риядских саммитов, в которых принял в воскресенье участие президент США Дональд Трамп во время своего первого визита в Саудовскую Аравию....Меморандум о взаимопонимании подписали первый заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Наиф Аль Сауд и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Церемония подписания документа состоялась в присутствии Трампа и аравийских лидеров по окончании саммита в формате США - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия).Казалось бы, Д. Трамп потанцевал, получил заказы для американского ВПК, подписал меморандум и поехал дальше с визитами. Путь его пролегал через Израиль и Ватикан, на саммиты НАТО и G7. Кроме того, по результатам встречи в Эр-Рияде было принято решение о создании Всемирного центра по борьбе с экстремистской идеологией. При том количестве денег, которое будет выделено на создание этого богоугодного заведения, странно, что будущему Центру по борьбе с идеологией не присвоен статус межгалактического. Лидеры арабского мира поскромничали, не иначе. Все мировые СМИ немедленно раструбили о грядущем создании «арабского НАТО», на том лидеры арабского мира и разъехались по своим королевствам.Что же изменилось за две недели? Почему Катар вдруг стал страной-изгоем? СМИ послушать, так Катар теперь хуже Ирана? Только что дружили, и вдруг, ни с того ни с сего, разрывают дипотношения, отзывают послов и прекращают транспортное сообщение! Как дошли они до жизни такой? Какой Порошенко их укусил?Поздно вечером в воскресенье, 4 июня, агентство Reuters и саудовское агентство SPA передали, что Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения и все наземные, морские и воздушные контакты с Катаром.В сообщении подчеркивалось, что это решение принято "в целях защиты национальной безопасности от угрозы терроризма и экстремизма".При этом Эр-Рияд призвал "все братские страны" последовать его примеру.Рано утром в понедельник, 5 июня, телеканал "Аль-Арабия" (ОАЭ) сообщил о разрыве дипломатических отношений между Бахрейном и Катаром со ссылкой на государственное агентство королевства.В сообщении "Аль-Арабии" сказано, что о разрыве дипотношений заявило королевство Бахрейн, объяснив это решение тем, что Катар дестабилизирует ситуацию в регионе, пытается вмешиваться во внутренние дела соседних стран, способствует террористической деятельности и оказывает финансовую помощь экстремистским группировкам, связанным с Ираном.В течение 48 часов МИД Бахрейна намерен вывезти всех своих дипломатов из Дохи.В течение ближайших суток Бахрейн намерен прекратить воздушную и морскую связь с Катаром. При этом будут предприняты и другие шаги, направленные на то, чтобы подданные королевства не посещали Катар.Вскоре о разрыве дипотношений с Катаром объявили также Объединенные Арабские Эмираты и Египет, сообщает телеканал Sky News Arabia. Они тоже сообщили, что прекращают наземные, воздушные и морские перевозки в Катар.Власти ОАЭ потребовали, чтобы все катарские дипломаты в течение 48 часов покинули Эмираты.Соответствующие заявления были сделаны Каиром вскоре после завершения переговоров между министрами иностранных дел Египта и Саудовской Аравии.Кроме того, командование арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, объявило, что Катар больше не будет участвовать в совместных военных операциях в Йемене.Позже Йемен и Ливия также заявили, что разрывают с Катаром дипломатические отношения.Мальдивские острова стали седьмым государством, объявившим о разрыве дипотношений с Катаром.Маврикий - первое немусульманское государство, объявившее о разрыве отношений с Катаром.Авиакомпании ОАЭ и Саудовской Аравии объявили о прекращении полетов в Катар. Катарская авиакомпания прекращает полеты в эти две страны.Суннитские режимы обвиняют Катар в поддержке террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство", а также в стремлении наладить отношения с шиитским Ираном.В воскресенье, 4 июня, в Каире состоялись переговоры министров иностранных дел Египта и Саудовской Аравии – Самеха Шукри и Аделя аль-Джубейра. Основной темой переговоров стали совместная борьба с терроризмом и урегулирование разногласий между двумя странами, сообщает агентство Associated Press.Кроме того, были затронуты темы региональных конфликтов – прежде всего, в Сирии и Йемене.Переговоры проходили через две недели после визита в ближневосточный регион президента США Дональда Трампа, посетившего Эр-Рияд. В ходе этого визита американский президент говорил о необходимости создания военного союза арабских стран с целью совместной борьбы против "Исламского государства" и Ирана.Напомним, что, в отличие от Саудовской Аравии, Египет воздерживается от участие в борьбе против ИГ в Сирии и не направляет своих военных в Йемен.Неприятности у Катара начались внезапно, вроде бы, вне связи с каким-либо внешним событием, если не считать таким событием торжественное возложение рук на светящийся шар две недели назад в Эр-Рияде президентами США и Египта и королем Саудовской Аравии.Президент Египта, король Саудовской Аравии и Дональд Трамп прикоснулись к магическому шару21 мая в Эр-Рияде открылся арабо-американский саммит, посвященный борьбе с терроризмом. На мероприятии президент США Дональд Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд сфотографировалисьу светящегося глобуса. Выглядело это немного странно: лидеры стран встали вокруг сияющего шара и положили на него руки, а Дональд Трамп даже закрыл глаза.Теперь пользователи твиттера сравнивают их со злодеями из фильмов и комиксов.Крылатая фраза «никогда такого не было и вдруг опять» В. С. Черномырдина более всего подходит к случаю. Кстати, фондовая биржа Катара на фоне новостей о разрыве дипотношений с соседями сразу упала на 8%.Фондовая биржа Катара упала на фоне конфликта с шестью арабскими странами Ос*нов*ной ин*декс Ка*тар*ской фон*до*вой биржи QE упал на 7,49%, ко*ти*ров*ки акций 41 ком*па*нии сни*зи*лись. Са*у*дов*ская Ара*вия, Еги*пет, ОАЭ, Бах*рейн, Ливия и Йемен объ*яви*ли о раз*ры*ве ди*пло*ма*ти*че*ских от*но*ше*ний с Ка*та*ром. Ре*ше*ние было при*ня*то из-за по*до*зре*ний, что стра*на под*дер*жи*ва*ет тер*ро*ри*сти*че*ские груп*пи*ров*ки. Также Катар об*ви*ня*ют в по*мо*щи свя*зан*ным с Ира*ном бо*е*ви*кам для де*ста*би*ли*за*ции си*ту*а*ции в Бах*рейне. На фоне но*во*стей нефть по*до*ро*жа*ла, рубль начал торги ро*стом.О причинах неприятностей Катара начнем по порядку.На 1-е апреля 2017 года Катар должен был провести эмиссию своей валюты на 3 трлн. долларов против 7500 т. филиппинского золота, для чего 2500 т. золота были перевезены филиппинцами в Катар. Вот такой вот легкомысленный поступок со стороны руководства Филиппин, да и Катар не лучше. Уж в Катаре-то знали, при каких обстоятельствах и за что именно пострадала Ливия, но выводов не сделали.Хотели катарцы провести эмиссию в апреле, но не успели, под это золото в ФРС еще в марте напечатали долларов, а слитки-то номерные. То есть, как минимум, в ближайший год на них обременение... За месяц до Филиппин, банкстеры из ФРС также «кинули» и Малайзию на 2 трлн. Всего «нарисовали» 4.7 трлн. Этот нехитрый фокус позволил ФРС удержаться на плаву, а то бумажки без обеспечения уже даже последние лохи принимать отказывались.Вот автор обращает внимание читателей на резкое подорожание золота в прошлую пятницу:Кирилл Воронков Вчера 06:02А вы знаете, почему золото резко подорожало в эту пятницу?Видите вертикальную черту на графике перед закрытием текущей торговой недели? Это изменение (а именно скачок вверх) курса золота «в моменте», т. е. изменение, вызванное не динамикой реальных торгов в соотношении спрос / предложение, а воздействием новостей. И если курс определяется для всего мира, то новости пришли из одной страны — США.Что же за жуткая весть могла прийти из Америки, чтобы так дёрнуть график? Что там случилось? Может Еллоустонский вулкан взорвался?...Дело в том, что в США печатают мировую валюту, экспорт инфляции которой распространяют на весь мир. И поэтому всё, что происходит в США, влияет на остальной экономический мир многократно (!) сильнее, чем все мировые события на США...Рассуждения автора несколько упрощены, но вывод он делает верный: люди гибнут за металл. Если в природе существует золото, значит у кого-то его должно быть много...Визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Москву почти совпал по времени с визитом Д. Трампа для участия в саммитах в Эр-Рияде, но был досрочно прерван в связи с нападением боевиков на город Марави на острове Минданао.Президент Филиппин Родриго Дутерте прервал свой первый официальный визит в Москву, после того как во вторник, 23 мая, стало известно, что боевики исламистской группировки «Маут» захватили город Марави на острове Минданао на юге страны. Дутерте планировал пробыть в Москве, куда прибыл 22 мая, четыре дня, однако из-за столкновений между боевиками и правительственной армией был вынужден вернуться в Манилу утром в среду. В связи с этим встреча Родриго Дутерте с президентом России Владимиром Путиным состоялась на два дня раньше запланированной даты.По слухам, обсудить проблему филиппинского золота, «зависшего» в Катаре, Дутерте с Путиным не успел. Я в совпадения не верю, нападение на Марави было спешно организовано путем срочной переправки боевиков военно-транспортными самолетами через военные базы США на Филиппинах. Самолеты НАТО раньше возили преимущественно наркоту, а теперь еще оперативно перебрасывают боевиков с оружием в горячие точки гибридной войны.Дутерте собирался просить Путина оказать помощь в безопасной переправке золота из Катара обратно на Филиппины. Ранее он уже обращался с аналогичной просьбой в Китай, но китайское руководство не захотело портить отношения с Ротшильдами и флот Дутерте не дали.Теперь уже Катар пытается спасти золотой запас, задумал переправить слитки из своих хранилищ через залив в Иран. А скопилось у них около 7-8 тысяч тонн.Так что, внезапное всеарабское обострение борьбы с терроризмом имеет под собой прочную финансовую основу.Но и это еще не все. Если американцы что-то у кого-то взяли на время...«Возвращать» золото, условно взятое «во временное пользование» американцы не собираются. Холодное противостояние в Персидском заливе имеет высокие шансы перейти в горячую фазу. Теперь американцы предложили саудитам напасть на Катар и отобрать золото.Ходят слухи, что за небольшую долю от «борьбы с финансированием терроризма» в отдельно взятом Катаре, Израиль готов оказать посильную помощь саудитам. Катар в отместку обнародовал компромат о связях Саудовской Аравии с Израилем...Катар наносит ответный удар: появилась информация о связях ОАЭ с ИзраилемРазборки за филиппинское золото еще в самом начале, но миром это закончится вряд ли. Весьма вероятное развитие событий — нападение Саудовской Аравии на Катар, с последующим разграблением Катара, освобождением его силами военной базы США, с последующим наказанием виновника нападения на Катар, — короля Саудовской Аравии казнью через повешение. Кто подзабыл или сомневается, — см. ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Саддам_Хусейн или https://ru.wikipedia.org/wiki/Каддафи,_Муаммар Золото, по сложившейся традиции, исчезает в неизвестном направлении...А кто же организатор и идейный вдохновитель? Кто втянул потерявших берега филиппинцев в эту аферу? Говорят, что без советников от Ротшильдов дело не обошлось...Как только филиппинцы перевезли часть своего золота в Катар, так сразу ФРС нахлобучил всех — и катарцев, и филиппинцев, и русских и Европу в лице Меркель и не только.Дыру закрыли эмиссией, теперь осталось только золото руками саудитов у катарцев отобрать, вывезти в США, где переклеймить и сложить во временно пустующий Форт-Нокс.А там можно и ФРС перезапускать. Блестящая финансовая афёра вышла в стадию завершения.Ожидает ли Катар судьба Кувейта, а короля Салмана судьба Саддама Хусейна? Скорее всего. Правители и диктаторы, учите историю! Иначе последуете за Хуссейном и Каддафи...

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________ Последний раз редактировалось venik55; Сегодня в 11:50 . Причина: Добавлено сообщение Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 12:12 Сегодня, 12:12 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Краудфандинговая платформа СтартапУМ - StartupUM.ru Обсуждение работы площадки Проекты-претенденты Одобренные проекты Архив: Краудфандинговая платформа StartupUM Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Краудфандинг и его производные Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о криптовалютах Биржа криптовалют EXMO WavesPlatform.com Сибирский Червонец (SIBcoin) Новости криптовалют Криптовалюты: общий форум Конкурсы: Криптовалюты Биржи криптовалют Проблемные сервисы Bitcoin Ethereum Другие криптовалюты Новые и перспективные криптовалюты ICO Архив: Криптовалюта Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Психология трейдинга Торговля трейдеров форума Новости и слухи рынка форекс Конкурсы от MMGP Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Бонусы брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Форекс регуляторы Проблемные брокеры Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования ПАММ портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от Форекс-Блогеров Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Intrade.bar Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Торговые стратегии Сигналы бинарных опционов Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow JASumy Dana Тимон Ratatara VictorSamus PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс Ruslan89 sunmistik Vasyaenergy kislov zaharik1404 Asal Klod SwaNn ruh666 realnotstory olkavac Dimoniy741 Hxs Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook Roman Boroda Leonidas2013 Архив: Форекс-блоги Foxxxeremina ODIN Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы BetOnMoney.com PrivateFX.com Solvena.ru Форум о псевдоинвестициях HyipMe.com Profvest.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом HYIP с почасовыми планами HYIP с почасовыми планами (почасовики) под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Катар собирается вложить Великобританию еще £5 млрд bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.03.2017 22:49 Украина и Катар договорятся о взаимной защите инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.02.2017 22:45 Состоятельные клиенты уходят из Швейцарии в Дубай, Катар и Сингапур bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 13.08.2016 01:38 Разборки за гаражами MorrowinD Курилка 0 07.11.2014 13:14 Разборки админов Onole Псевдоинвестиции: общий форум 25 23.10.2009 00:34



Случайные темы General Motors могут оштрафовать на $1,2 млрд От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Мужчины смогут рожать: медики научились пересаживать матку От MR-Donald в разделе «Курилка» нужен блоггер на работу От uHYIPs в разделе «Блогосфера» Биткойн. Реальная валютная война От clipman77 в разделе «Новости криптовалют» brain-farm.ru - Brain-Farm От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Payvertiser.com - букс От Наталья Ашмарина в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Пользователей 412,701 Тем 473,027 Сообщений 11,711,993

MMGP.Ru 18+

Мобильная версия

Карта сайта

Помощь

Наверх ↑