Рубля не будет? Что такое российская национальная виртуальная валюта и как с ней жить





Банк России приступает к работе по созданию национальной виртуальной валюты, последовав по пути Китая, Сингапура, Швейцарии и Великобритании. Что это за валюта, действительно ли в мире будущего каждый сможет стать эмитентом собственных денег и к чему это приведет?



Виртуальные планы ЦБ



О том, что регулятор приступил к работе по созданию национальной виртуальной валюты, на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме заявила заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Цитата: «До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем, и мы начали над этим работать», —



Все регуляторы, отметила Скоробогатова, пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту надо делать — это вопрос будущего.

Цитата: «Создание национальной виртуальной валюты — это вопрос среднесрочного или долгосрочного планирования», —



По ее мнению, «нужно посмотреть и на технологии», которые могут быть в основе «такой национальной криптовалюты», а также проанализировать «все возможные макроэкономические последствия», потому что «это может влиять и на эмиссию, и на контроль денежной массы».



Бумажные деньги останутся в прошлом?



Над проектами по созданию собственных виртуальных валют работают Китай, Сингапур, Швейцария, Великобритания. Так, глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявлял, что банкноты должны остаться в прошлом. В условиях огромных перемен в сфере платежей в глобальных масштабах создание криптовалюты и ее системы администрирования становится все более актуальным. Цитата: «На смену бумажным деньгам придут новые продукты и новые технологии — более дешевые и безопасные. Этот тренд неизбежен», —



Возможно, основой для экспериментов с виртуальной российской национальной валютой станет запущенная Центробанком совместно с участниками ассоциации «Финтех» платформа «Мастерчейн».



Цитата: «Платформа «Мастерчейн» будет рассматриваться в качестве одной из альтернатив для построения инфраструктуры, на которой будет тестироваться возможность реализации национальной цифровой валюты», —



Ассоциация «Финтех» и Банк России в ближайшие несколько лет намерены сосредоточиться на задаче создания технологической инфраструктуры, которая позволила бы провести тестирование цифровой валюты в ограниченной экспериментальной среде. «Одновременно необходимо также изучить возможные последствия создания цифровой национальной валюты для макроэкономики, монетарной политики, финансовой стабильности», — отметили в ассоциации.



«Стань на секунду центром эмиссии»



Опрошенные Банки.ру эксперты блокчейн-сообщества акцентировали внимание на том, что создать виртуальную валюту очень просто — это дело одного дня. Но планы российского регулятора вызывают у них недоумение. Идея криптовалюты состоит в том, чтобы уйти из-под контроля, создать систему, в которой все участники равны. Задача государства — прямо противоположна по сути: контроль за оборотом денежных средств. Что изменится от появления национальной российской криптовалюты?



«В светлом будущем блокчейн победит коррупцию»



Игорь Матюхин, сокоординатор русскоговорящего сообщества Ethereum, CEO проекта Blockchain Palantir:



— Национальная криптовалюта — это некоторая идея в умах госчиновников. Они начинают понимать, что в мир пришла совершенно убойная технология, которая выбивает почву у них из-под ног, а бороться с ней себе дороже. То есть мы имеем дело с цугцвангом: запрещать и бороться означает проигрывать развернувшуюся финтех-гонку, оставшись на обочине. А открыть ворота блокчейн-технологиям, как это уже делают в некоторых других странах, значит потерять многие возможности контроля. И, как следствие, возможности обогащения, основанные на этом контроле. Идея национальной криптовалюты — это идея госкриптовалюты, такой способ «и рыбку съесть, и на елку влезть». Оставить за государством право печатать деньги, но получить преимущества от новой технологии.



Если отвлечься от этой «лубочной» идеи национальной криптовалюты, точно можно сказать, что применение блокчейна в самых разных отраслях бизнеса и госуправления дает резкий выигрыш. Но это не про криптовалюты, а про возможности блокчейна. В светлом будущем, рано или поздно, блокчейн победит нашу вечную проблему — коррупцию. Технически можно реализовать абсолютно прозрачную финансовую систему, в которой каждая копейка видна, каждый голос учитывается. Но есть ли политическая воля для этого или только ее видимость?



«Легализация криптовалюты позволит банкам активнее пользоваться преимуществами блокчейна»



Алия Юсупова, управляющий директор Бинбанка:



— Изменения для банков во многом будут зависеть от сценария, который выберет регулятор. Например, если Банк России остановится на эмиссии обеспеченной цифровой валюты, это в некоторой степени приблизит ее к уже существующим электронным денежным средствам. В любом случае, легализация криптовалюты позволит банкам активнее пользоваться преимуществами технологии блокчейн, в том числе — в полном объеме использовать возможности смарт-контрактов. А это, в свою очередь, позитивно отразится на стоимости трансакций и выведет их на новый уровень надежности.



«Криптовалюта не является самоцелью»



Екатерина Фроловичева, управляющий директор центра технологических инноваций Сбербанка:



— Криптовалюта не является самоцелью. Целью является определение области применения, где она будет заменять традиционные валюты и формы расчетов. Когда создается какой-либо формат обмена ценностями, которые обеспечиваются валютой в цифровом измерении, применение цифровой валюты становится необходимостью.



Не стоит делать расчет на то, что это будет универсальный инструмент расчетов. Он будет применяться для обеспечения сделок там, где присутствуют цифровые версии активов.



На втором этапе криптовалюты будут перемещаться в область расчетов для оборота физических товаров, которые применяются в ежедневном обиходе. Но этот этап длительностью от пяти лет и более.



«На биржах будут котироваться миллионы токенов»



Станислав Тактаев, founder в DARFinChain:



— Технически криптовалюту можно запустить в любой момент. Технологии уже отлажены, были проекты и битрубля, и мастерчейна, сейчас есть ряд платформ, в том числе и российской разработки, типа Waves. Виртуальную валюту можно запустить за день. Организационно это тоже, наверное, не составит труда. Думаю, достаточно приказа ЦБ РФ



«О приеме виртуальных рублевых денежных знаков».



Поэтому правильным представляется вопрос в этой ситуации: а что это даст? С экономической точки зрения ничего не изменится, рублевая масса останется той же самой. Появится еще одна платежная опция в интернет-магазинах и в POSах в обычных магазинах? Возможно, но уже есть Visa, MasterСard, «Мир».



Блокчейн изначально изобретался как технология доверия в недоверенных средах. Результатом стало красивое комплексное решение, увязывающее криптографию, экономику и психологию. Открытость истории трансакций в обмен на анонимность. Сделай полезную для сети работу (найди блок для хранения трансакций — майнинг) и получи вознаграждение за это — стань на секунду центром эмиссии. Пока большинство честно отрабатывает трансакции и майнит блоки, дважды перечислить одни и те же биткоины невозможно.



Но Центробанк и так по закону является доверенным центром эмиссии, который следит за тем, чтобы одни и те же рубли не были потрачены банками дважды. Не всегда эффективно, но в последнее время все жестче. Да, блокчейн позволит сделать прозрачными все трансакции, но в отсутствие анонимности это будет нарушением коммерческой тайны. Возможно, что как раз на сегменте межбанковских платежей блокчейн обеспечил бы борьбу с отмыванием.



Если смотреть на ситуацию шире, чем как на способы выведения средств из-под налогообложения (там и так все налажено), то технология виртуальных валют действительно сильно изменит банковскую систему. Представьте, что каждое предприятие может выпустить свои виртуальные долговые расписки — токены — и ими расплачиваться с поставщиками. Дальше эти расписки попадают на биржу и котируются там. Кому нужна продукция предприятия — покупает эти токены или меняет на свои.

Здесь надо объяснить, что биткоин и так далее — это не «валюты» в современном понимании денег, а именно долговые расписки сообществ. Биткоин, строго говоря, — это обязательство сообщества майнеров (тех, которые ищут новые блоки для блокчейна) записать и хранить вечно трансакции, пока работает сеть биткоина.



То есть в скором будущем на биржах будут котироваться миллионы видов токенов — от «гусетокенов», обеспеченных гусями, до Zr-токенов, обеспеченных цирконием (это то, что уже есть сейчас). Поэтому опасения, что «блокчейн убьет банки», считаю пустыми. Пока есть деньги — нужны будут люди, в них разбирающиеся.



А вот контролировать такое количество центров эмиссии государство просто не сможет. Лучше, чтобы ЦБ встал на позицию репутационного регулятора, поощряя к созданию саморегулируемых организаций, оценивающих репутацию эмитентов токенов, а банки стали экспертными организациями, аудирующими эмитентов.



«Случайно потерять криптовалюту на улице будет практически невозможно»



Алексей Архипов, директор по криптотехнологиям QIWI:



— Технологически разработать криптовалюту можно в течение нескольких месяцев. Однако проведение расчетов с ее помощью затрагивает массу смежных вопросов: как будет осуществляться идентификация, как будет происходить эмиссия, как будет регулироваться оборот. На них необходимо ответить. Поэтому озвученный ЦБ срок появления первых наработок через 2—3 года представляется мне реалистичным. Работа с криптовалютой позволит проводить более эффективный мониторинг движения средств по сравнению с традиционными методами. Также участники будут нести меньшие издержки при работе с криптовалютой по сравнению с фиатными денежными средствами.



Можно пока сказать о тех преимуществах, которые дает криптовалюта. Например, случайно потерять ее на улице будет практически невозможно.



Источник О том, что регулятор приступил к работе по созданию национальной виртуальной валюты, на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме заявила заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.сказала она.Все регуляторы, отметила Скоробогатова, пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту надо делать — это вопрос будущего.в свою очередь заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.По ее мнению, «нужно посмотреть и на технологии», которые могут быть в основе «такой национальной криптовалюты», а также проанализировать «все возможные макроэкономические последствия», потому что «это может влиять и на эмиссию, и на контроль денежной массы».Над проектами по созданию собственных виртуальных валют работают Китай, Сингапур, Швейцария, Великобритания. Так, глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявлял, что банкноты должны остаться в прошлом. В условиях огромных перемен в сфере платежей в глобальных масштабах создание криптовалюты и ее системы администрирования становится все более актуальным.сказал Чжоу Сяочуань.Возможно, основой для экспериментов с виртуальной российской национальной валютой станет запущенная Центробанком совместно с участниками ассоциации «Финтех» платформа «Мастерчейн».сообщили Банки.ру в пресс-службе ассоциации.Ассоциация «Финтех» и Банк России в ближайшие несколько лет намерены сосредоточиться на задаче создания технологической инфраструктуры, которая позволила бы провести тестирование цифровой валюты в ограниченной экспериментальной среде. «Одновременно необходимо также изучить возможные последствия создания цифровой национальной валюты для макроэкономики, монетарной политики, финансовой стабильности», — отметили в ассоциации.Опрошенные Банки.ру эксперты блокчейн-сообщества акцентировали внимание на том, что создать виртуальную валюту очень просто — это дело одного дня. Но планы российского регулятора вызывают у них недоумение. Идея криптовалюты состоит в том, чтобы уйти из-под контроля, создать систему, в которой все участники равны. Задача государства — прямо противоположна по сути: контроль за оборотом денежных средств. Что изменится от появления национальной российской криптовалюты?Игорь Матюхин, сокоординатор русскоговорящего сообщества Ethereum, CEO проекта Blockchain Palantir:— Национальная криптовалюта — это некоторая идея в умах госчиновников. Они начинают понимать, что в мир пришла совершенно убойная технология, которая выбивает почву у них из-под ног, а бороться с ней себе дороже. То есть мы имеем дело с цугцвангом: запрещать и бороться означает проигрывать развернувшуюся финтех-гонку, оставшись на обочине. А открыть ворота блокчейн-технологиям, как это уже делают в некоторых других странах, значит потерять многие возможности контроля. И, как следствие, возможности обогащения, основанные на этом контроле. Идея национальной криптовалюты — это идея госкриптовалюты, такой способ «и рыбку съесть, и на елку влезть». Оставить за государством право печатать деньги, но получить преимущества от новой технологии.Если отвлечься от этой «лубочной» идеи национальной криптовалюты, точно можно сказать, что применение блокчейна в самых разных отраслях бизнеса и госуправления дает резкий выигрыш. Но это не про криптовалюты, а про возможности блокчейна. В светлом будущем, рано или поздно, блокчейн победит нашу вечную проблему — коррупцию. Технически можно реализовать абсолютно прозрачную финансовую систему, в которой каждая копейка видна, каждый голос учитывается. Но есть ли политическая воля для этого или только ее видимость?Алия Юсупова, управляющий директор Бинбанка:— Изменения для банков во многом будут зависеть от сценария, который выберет регулятор. Например, если Банк России остановится на эмиссии обеспеченной цифровой валюты, это в некоторой степени приблизит ее к уже существующим электронным денежным средствам. В любом случае, легализация криптовалюты позволит банкам активнее пользоваться преимуществами технологии блокчейн, в том числе — в полном объеме использовать возможности смарт-контрактов. А это, в свою очередь, позитивно отразится на стоимости трансакций и выведет их на новый уровень надежности.Екатерина Фроловичева, управляющий директор центра технологических инноваций Сбербанка:— Криптовалюта не является самоцелью. Целью является определение области применения, где она будет заменять традиционные валюты и формы расчетов. Когда создается какой-либо формат обмена ценностями, которые обеспечиваются валютой в цифровом измерении, применение цифровой валюты становится необходимостью.Не стоит делать расчет на то, что это будет универсальный инструмент расчетов. Он будет применяться для обеспечения сделок там, где присутствуют цифровые версии активов.На втором этапе криптовалюты будут перемещаться в область расчетов для оборота физических товаров, которые применяются в ежедневном обиходе. Но этот этап длительностью от пяти лет и более.Станислав Тактаев, founder в DARFinChain:— Технически криптовалюту можно запустить в любой момент. Технологии уже отлажены, были проекты и битрубля, и мастерчейна, сейчас есть ряд платформ, в том числе и российской разработки, типа Waves. Виртуальную валюту можно запустить за день. Организационно это тоже, наверное, не составит труда. Думаю, достаточно приказа ЦБ РФПоэтому правильным представляется вопрос в этой ситуации: а что это даст? С экономической точки зрения ничего не изменится, рублевая масса останется той же самой. Появится еще одна платежная опция в интернет-магазинах и в POSах в обычных магазинах? Возможно, но уже есть Visa, MasterСard, «Мир».Блокчейн изначально изобретался как технология доверия в недоверенных средах. Результатом стало красивое комплексное решение, увязывающее криптографию, экономику и психологию. Открытость истории трансакций в обмен на анонимность. Сделай полезную для сети работу (найди блок для хранения трансакций — майнинг) и получи вознаграждение за это — стань на секунду центром эмиссии. Пока большинство честно отрабатывает трансакции и майнит блоки, дважды перечислить одни и те же биткоины невозможно.Но Центробанк и так по закону является доверенным центром эмиссии, который следит за тем, чтобы одни и те же рубли не были потрачены банками дважды. Не всегда эффективно, но в последнее время все жестче. Да, блокчейн позволит сделать прозрачными все трансакции, но в отсутствие анонимности это будет нарушением коммерческой тайны. Возможно, что как раз на сегменте межбанковских платежей блокчейн обеспечил бы борьбу с отмыванием.Если смотреть на ситуацию шире, чем как на способы выведения средств из-под налогообложения (там и так все налажено), то технология виртуальных валют действительно сильно изменит банковскую систему. Представьте, что каждое предприятие может выпустить свои виртуальные долговые расписки — токены — и ими расплачиваться с поставщиками. Дальше эти расписки попадают на биржу и котируются там. Кому нужна продукция предприятия — покупает эти токены или меняет на свои.Здесь надо объяснить, что биткоин и так далее — это не «валюты» в современном понимании денег, а именно долговые расписки сообществ. Биткоин, строго говоря, — это обязательство сообщества майнеров (тех, которые ищут новые блоки для блокчейна) записать и хранить вечно трансакции, пока работает сеть биткоина.То есть в скором будущем на биржах будут котироваться миллионы видов токенов — от «гусетокенов», обеспеченных гусями, до Zr-токенов, обеспеченных цирконием (это то, что уже есть сейчас). Поэтому опасения, что «блокчейн убьет банки», считаю пустыми. Пока есть деньги — нужны будут люди, в них разбирающиеся.А вот контролировать такое количество центров эмиссии государство просто не сможет. Лучше, чтобы ЦБ встал на позицию репутационного регулятора, поощряя к созданию саморегулируемых организаций, оценивающих репутацию эмитентов токенов, а банки стали экспертными организациями, аудирующими эмитентов.Алексей Архипов, директор по криптотехнологиям QIWI:— Технологически разработать криптовалюту можно в течение нескольких месяцев. Однако проведение расчетов с ее помощью затрагивает массу смежных вопросов: как будет осуществляться идентификация, как будет происходить эмиссия, как будет регулироваться оборот. На них необходимо ответить. Поэтому озвученный ЦБ срок появления первых наработок через 2—3 года представляется мне реалистичным. Работа с криптовалютой позволит проводить более эффективный мониторинг движения средств по сравнению с традиционными методами. Также участники будут нести меньшие издержки при работе с криптовалютой по сравнению с фиатными денежными средствами.Можно пока сказать о тех преимуществах, которые дает криптовалюта. Например, случайно потерять ее на улице будет практически невозможно.

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