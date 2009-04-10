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В Украине создают новую соцсеть Ukrainians

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Старый Сегодня, 11:00
#1
трейдер
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Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
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В Украине создают новую соцсеть Ukrainians
После блокировки российских соцсетей указом президента в режиме бета-тестирования заработала соцсеть Ukrainians, которая позиционируется как украинская альтернатива. Регистрация на портале возможна через страницу в Facebook, электронную почту и запрещенную VKontakte с 3 июня.

Об открытии новой соцсети рассказала одна из основательниц Александра Струмчинская. Также информация о проекте содержится на соответствующей странице в "Фейсбуке", которая, впрочем, отмечена как неофициальная. Пока доступна лишь часть привычного функционала соцсетей. Учредители объясняют, что на полноценную реализацию проекта требуется 4 месяца. "В течение указанного периода планируем постепенно презентовать для Вас части функционала украинской социально сети. Ожидайте следующий функционал "Друзья" и "Новости" после достижения 100 000 зарегистрированных пользователей", - говорится в сообщении.

Возможность регистрации через ВКонтакте, которая возмутила многих, авторы объясняют желанием упростить перенос основных персональных данных и процесс заполнения профиля, а в будущем - ускорить возможность поиска друзей. Доступна возможность регистрации через социальные сети ФБ и ВК, или же через подтверждение профиля по электронной почте.

Источник - unian.net
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tanrad вне форума  
Старый Сегодня, 11:31
#2
Интересующийся
 
Имя: Сергей
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Сообщений: 80
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УГ: 0
КП: 0.123
Re: В Украине создают новую соцсеть Ukrainians
Не думаю, что будет пользоваться популярностью, т.к. ВК и ФБ никуда, по сути, не делись и сейчас достаточно актуальны для Украины, хотя будем посмотреть, зависит от функционала.
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Yukkas на форуме  
Старый Сегодня, 11:34
#3
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Имя: Aleksandr
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Re: В Украине создают новую соцсеть Ukrainians
Цитата:
Сообщение от tanrad Посмотреть сообщение
В Украине создают новую соцсеть Ukrainians

Уже 3 или 4 новость о создании на ммгп) Но уже согласен, открылся ресурс , правда почему то на домене CO , а не UA... что странно как то

Зона .CO создана для любых сайтов, тематика и содержание которых имеют непосредственное отношение к Колумбии.
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