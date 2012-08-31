Использование MetaMask с сетью Эфириума Классик

Этот пост адресован пользователям ETC, заинтересованным в использовании расширения для браузера MetaMask и некоторых поддерживаемых им dApp для Эфириума. Расширение доступно для браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox.
Цитата:
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«MetaMask – это мост, который позволяет вам пользоваться распределенной сетью завтрашнего дня в своём браузере уже сегодня. MetaMask позволяет запускать dApp для Эфириума прямо в вашем браузере без необходимости запуска полной ноды Эфириума.»
– Metamask.io
Для того, чтобы использовать расширение с Эфириумом Классик:
1. Нужно загрузить расширение, перейдя по этой ссылке.
2. Кликните правой кнопкой мыши ZIP-файл, соответствующий вашему браузеру.
3. Распакуйте его содержимое в папку с тем же именем.
4A. В Google Chrome: откройте Настройки > Расширения > Загрузить распакованное расширение > Выберите разархивированную ранее папку.
4B. В Mozilla Firefox: откройте Дополнения (Управление дополнениями) > Нажмите на символ шестерёнки (Инструменты для всех дополнений) > Установить дополнение из файла > Выберите распакованный файл.
Не забудьте сохранить сгенерированный секретный ключ. Вы установили MetaMask и можете использовать его с Эфириумом, Ropsten, а теперь и с Эфириумом Классик.
Остался один последний шаг.
5. В левом верхнем углу меню MetaMask, выберите на Ethereum Main Net и измените его значение на «Ethereum Classic».
Теперь ваш MetaMask настроен на работу с сетью Эфириума Классик. Что действительно здорово, так это то, что некоторые dApp можно использовать с ETC автоматически.
В первую очередь, нужно поблагодарить разработчиков MetaMask за создание этого расширения и содействие, оказанное ими разработчикам Эфириума Классик Sorpaas и EtherNinja в добавлении ETC.
*Мы распространяем это экспериментальное расширение не через официальные каналы до тех пор, пока MetaMask официально не введёт поддержку ETC. Используйте на собственный страх и риск*