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В IKEA Centres Russia запустили акселератор для стартапов в области ретейла

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В IKEA Centres Russia запустили акселератор для стартапов в области ретейла
В IKEA Centres Russia запустили акселератор для стартапов в области ретейла

Компания IKEA Centres Russia начала прием заявок в акселератор для компаний в сфере ретейла MEГА Accelerator. Об этом Inc. сообщил представитель компании.

Организаторы программы ждут стартапы, специализирующиеся на оптимизации бизнес-процессов, улучшении покупательского опыта, и компании, которые предлагают решения для трансформации торговых центров. В программе смогут участвовать как отечественные стартапы, так и команды из других стран.

Чтобы принять участие в программе, потребуется заполнить заявку на английском языке. Организаторы разрешили указать данные на русском, если представитель стартапа не владеет английским. Заявки принимаются до 27 июля. Затем начнется этап отбора, в рамках которого проверят готовность решений для бизнеса.

Программа начнется в сентябре 2017 года и продлится три месяца. Команды займутся внедрением решений в экосистему МЕГА. Стартапы, прошедшие отбор, получат 350 тысяч рублей на тестирование решения. Победитель, который станет известен в декабре 2017 года, получит 2 млн рублей.

Во вторую акселерационную программу добавили этап предакселератора, который позволит лучше проверить стартапы, рассказал Даниил Козлов, партнер Global Venture Alliance (GVA). Он сообщил, что с каждым стартапом будет взаимодействовать команда по работе с инновациями из IKEA Centres Russia. Козлов подчеркнул, что цель второго набора — внедрение решений в работу торговых центров МЕГА.

Программа МЕГА Accelerator была запущена в декабре 2015 года. Проект ставит своей целью поиск и внедрение инновационных идей для улучшения покупательского опыта торговых центров МЕГА. Участниками первой программы стали 10 команд, а победил стартап SensArt, представивший технологию, которая превращает любую поверхность в сенсорный экран.

Источник - incrussia.ru
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