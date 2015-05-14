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Названы 10 самых дорогих брендов мира

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Названы 10 самых дорогих брендов мира
Названы 10 самых дорогих брендов мира

Рекламно-коммуникационный холдинг WPP и исследовательское агентство Kantar Millward Brown составили список из 100 самых дорогих брендов мира. Компания McDonald’s стала единственной нетехнологической компанией в рейтинге, говорится в исследовании BrandZ Top 100 2017.

Первая строчка в рейтинге у Google. Стоимость бренда выросла за год на 7% и составила $245,6 млрд. На втором месте — Apple (рост на 3%, до $234,7 млрд), третье место у Microsoft благодаря увеличению стоимости на 18%,до $143,2 млрд. Топ-3 не изменился по сравнению с прошлым годом.

Бренд Amazon показал рекордный для всего рейтинга рост в долларах — на $40,3 млрд (или на 41%), до $139,3 млрд и занял четвертое место. Годом ранее он занимал седьмое место с оценкой в $98,99 млрд. Facebook не сдал позиций к 2016 году — бренд социальной сети вновь замкнул пятерку лидеров, а стоимость этого бренда выросла на 27% и составила $129,8 млрд.



Телекоммуникационная компания AT&T заняла шестое место — ее бренд оценили в $115,1 млрд. Годом ранее AT&T находилась на четвертом месте с оценкой в $107,4 млрд. Бренд Visa опустился на одну строчку и занял седьмое место — $111 млрд против $100,8 годом ранее. Tencent находится на восьмой позиции, стоимость бренда оценивают в $108,3 млрд, а годом ранее он находился на 11-ом месте с оценкой в $84,95 млрд.

Бренду IBM удалось подняться до девятого места с показателем в $102 млрд против $86,2 млрд и десятого места в 2016 году. Топ-10 замкнула компания McDonald’s. Этот бренд оценивают в $97,7 млрд. Годом ранее он находился на 9 месте ($88,65 млрд).

Стоимость всех 100 брендов за год увеличилась на 8% и составила $3,64 трлн. Сильнее всех в процентном выражении увеличилась стоимость Adidas — на 58%, до $8,3 млрд, отмечают авторы рейтинга. Бренд YouTube оказался на 65 месте — его стоимость оценивается в $16,79 млрд. При составлении рейтинга представители компаний опросили более трех млн потребителей в мире.

Источник - incrussia.ru
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