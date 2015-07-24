Jeff Jeff Любитель

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Компания создавшая робота-охранника получит инвестиции в размере $3 млн



Американская компания, Knightscope, которая создала робота-охранника получит инвестиции в размере $3 млн от Konica Minolt.





Как сообщает Business Wire, Konica Minolta сразу вложила $1 млн и обязалась инвестировать дополнительно $2 млн на достижение определенных этапов. Это обязательство является дополнением к предыдущим инвестициям, сделанным в 2014 году, капитал должен быть инвестирован в текущее предложение Regale A + «mini-IPO», предлагающее привилегированные акции Series m.



«Knightscope продемонстрировал огромный рост на переднем крае индустрии безопасности. Их автономные технологии помогают продвинуть робототехнику и сектор ИИ, что является одной из ключевых областей деятельности для бизнес-инновационного центра Konica Minolta », - сказала Экта Сахаси, вице-президент Американского бизнес-инновационного центра.



Одновременно с инвестициями,Konica Minolt также выполнит трехлетнее соглашение об обслуживании на основе действующих отношений. Хотя большинство всех ремонтов и исправлений для машин Knightscope могут проводить 24/7, соглашение позволяет компании звонить в Konica Minolta в тех случаях, когда технический специалист должен находиться в помещении. Knightscope и Konica Minolta работают вместе, используя эту модель в Калифорнии, Техасе и Массачусетсе.



«Это наш год, чтобы начать масштабные операции, и мы в процессе появления наших роботов в Флориде, Нью-Йорке и Вашингтоне. Члены команды в Konica Minolta были настоящими профессионалами и в ряде случаев вышли за рамки служебного долга для поддержки Knightscope и наших клиентов. Мы гордимся нашим партнерством, поскольку мы стремимся к достижению нашей амбициозной цели - сократить отрицательный экономический эффект преступности (примерно $1 трлн в год) в США буквально вдвое. Это будет иметь существенное и положительное влияние на всех и каждого », - сказал Уильям Сантана Ли, председатель и главный исполнительный директор Knightscope.



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Созданная в 2013 году Knightscope, предоставляет роботов-охранников патрульным центрам, спортивным аренам и корпоративным кампусам, принадлежащие таким технологическим компаниям, как Microsoft, Uber и Juniper Networks. Knightscope отдает робота в аренду за 7 долларов в час - меньше, чем почасовая зарплата охранника.





Главной разработкой компании является робот К5 - это робот-охранник, который расчитан на автономную работу и имеет большое количество камер и датчиков.



Роботы не заменяют людей. Но, используя оборудование, такое как лазеры, термокамера и GPS, машины могут обнаруживать разнообразные звуки - гудение автомобилей, взлом стекла и крики людей - и сканирование до 300 номеров в минуту. Когда K5 воспринимает преступную деятельность, он передает информация (обычно Knightscope или клиенту).



Их цель - дать людям за для их безопасности «сверхчеловеческие» глаза и уши, а не заменять их, говорит компания.





В июне прошлого года, робот Knightscope K5, попал в скандал, он в торговом центре Стэнфорда сбил с ног и переехал 16-месячного ребенка, это инцидент не повлёк за собой серьёзных последствий. Компания утверждает, что это единичный случай.



В этом году, апреле, робот также привлек внимание СМИ, но на этот раз K5 подвергся хулиганскому нападению. Когда он охранял парковку Knightscope его толкнул и опрокинул нетрезвый мужчина. Сотрудникам компании удалось задержать человека. В робота предусмотрена специальная функция, когда на него совершают нападение он издает писк и сообщает в Центр управления.



«Робот сделал то, что должен был сделать в экстренной ситуации, и понял, что ситуация была аномальной, озвучивал тревогу и сообщал об этом», - сказал Стейси Дин Стивенс, вице-президент по маркетингу и продажам в Knightscope. «Этот инцидент говорит о том, что такое Knightscope: люди и роботы работают вместе, чтобы предотвратить преступление».





В компании насчитывается 19 клиентов в пяти штатах США. Большинство клиентов заставляют роботов работать на патрулировании парковочных мест и офисных зданий.



В прошлом месяце Knightscope помог клиенту работать с местными правоохранительными органами для выявления и ареста подозреваемого вандализма. Другой клиент использует Knightscope для обнаружения и сообщения, когда кто-то злоупотребляет местом для парковки, предназначенным для будущих матерей.



По словам представителя компании, К5 может помочь предотвратить преступление. «Если я поставлю маркированный правоохранительный аппарат перед вашим домом или вашим офисом, меняются криминальное поведение», - говорит представитель.



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Специально для mmgp.ru Как сообщает Business Wire, Konica Minolta сразу вложила $1 млн и обязалась инвестировать дополнительно $2 млн на достижение определенных этапов. Это обязательство является дополнением к предыдущим инвестициям, сделанным в 2014 году, капитал должен быть инвестирован в текущее предложение Regale A + «mini-IPO», предлагающее привилегированные акции Series m.«Knightscope продемонстрировал огромный рост на переднем крае индустрии безопасности. Их автономные технологии помогают продвинуть робототехнику и сектор ИИ, что является одной из ключевых областей деятельности для бизнес-инновационного центра Konica Minolta », - сказала Экта Сахаси, вице-президент Американского бизнес-инновационного центра.Одновременно с инвестициями,Konica Minolt также выполнит трехлетнее соглашение об обслуживании на основе действующих отношений. Хотя большинство всех ремонтов и исправлений для машин Knightscope могут проводить 24/7, соглашение позволяет компании звонить в Konica Minolta в тех случаях, когда технический специалист должен находиться в помещении. Knightscope и Konica Minolta работают вместе, используя эту модель в Калифорнии, Техасе и Массачусетсе.«Это наш год, чтобы начать масштабные операции, и мы в процессе появления наших роботов в Флориде, Нью-Йорке и Вашингтоне. Члены команды в Konica Minolta были настоящими профессионалами и в ряде случаев вышли за рамки служебного долга для поддержки Knightscope и наших клиентов. Мы гордимся нашим партнерством, поскольку мы стремимся к достижению нашей амбициозной цели - сократить отрицательный экономический эффект преступности (примерно $1 трлн в год) в США буквально вдвое. Это будет иметь существенное и положительное влияние на всех и каждого », - сказал Уильям Сантана Ли, председатель и главный исполнительный директор Knightscope.Созданная в 2013 году Knightscope, предоставляет роботов-охранников патрульным центрам, спортивным аренам и корпоративным кампусам, принадлежащие таким технологическим компаниям, как Microsoft, Uber и Juniper Networks. Knightscope отдает робота в аренду за 7 долларов в час - меньше, чем почасовая зарплата охранника.Главной разработкой компании является робот К5 - это робот-охранник, который расчитан на автономную работу и имеет большое количество камер и датчиков.Роботы не заменяют людей. Но, используя оборудование, такое как лазеры, термокамера и GPS, машины могут обнаруживать разнообразные звуки - гудение автомобилей, взлом стекла и крики людей - и сканирование до 300 номеров в минуту. Когда K5 воспринимает преступную деятельность, он передает информация (обычно Knightscope или клиенту).Их цель - дать людям за для их безопасности «сверхчеловеческие» глаза и уши, а не заменять их, говорит компания.В июне прошлого года, робот Knightscope K5, попал в скандал, он в торговом центре Стэнфорда сбил с ног и переехал 16-месячного ребенка, это инцидент не повлёк за собой серьёзных последствий. Компания утверждает, что это единичный случай.В этом году, апреле, робот также привлек внимание СМИ, но на этот раз K5 подвергся хулиганскому нападению. Когда он охранял парковку Knightscope его толкнул и опрокинул нетрезвый мужчина. Сотрудникам компании удалось задержать человека. В робота предусмотрена специальная функция, когда на него совершают нападение он издает писк и сообщает в Центр управления.«Робот сделал то, что должен был сделать в экстренной ситуации, и понял, что ситуация была аномальной, озвучивал тревогу и сообщал об этом», - сказал Стейси Дин Стивенс, вице-президент по маркетингу и продажам в Knightscope. «Этот инцидент говорит о том, что такое Knightscope: люди и роботы работают вместе, чтобы предотвратить преступление».В компании насчитывается 19 клиентов в пяти штатах США. Большинство клиентов заставляют роботов работать на патрулировании парковочных мест и офисных зданий.В прошлом месяце Knightscope помог клиенту работать с местными правоохранительными органами для выявления и ареста подозреваемого вандализма. Другой клиент использует Knightscope для обнаружения и сообщения, когда кто-то злоупотребляет местом для парковки, предназначенным для будущих матерей.По словам представителя компании, К5 может помочь предотвратить преступление. «Если я поставлю маркированный правоохранительный аппарат перед вашим домом или вашим офисом, меняются криминальное поведение», - говорит представитель.

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__________________ Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 10:05 .