Компания создавшая робота-охранника получит инвестиции в размере $3 млн

Американская компания, Knightscope, которая создала робота-охранника получит инвестиции в размере $3 млн от Konica Minolt.
Как сообщает Business Wire, Konica Minolta сразу вложила $1 млн и обязалась инвестировать дополнительно $2 млн на достижение определенных этапов. Это обязательство является дополнением к предыдущим инвестициям, сделанным в 2014 году, капитал должен быть инвестирован в текущее предложение Regale A + «mini-IPO», предлагающее привилегированные акции Series m.
«Knightscope продемонстрировал огромный рост на переднем крае индустрии безопасности. Их автономные технологии помогают продвинуть робототехнику и сектор ИИ, что является одной из ключевых областей деятельности для бизнес-инновационного центра Konica Minolta », - сказала Экта Сахаси, вице-президент Американского бизнес-инновационного центра.
Одновременно с инвестициями,Konica Minolt также выполнит трехлетнее соглашение об обслуживании на основе действующих отношений. Хотя большинство всех ремонтов и исправлений для машин Knightscope могут проводить 24/7, соглашение позволяет компании звонить в Konica Minolta в тех случаях, когда технический специалист должен находиться в помещении. Knightscope и Konica Minolta работают вместе, используя эту модель в Калифорнии, Техасе и Массачусетсе.
«Это наш год, чтобы начать масштабные операции, и мы в процессе появления наших роботов в Флориде, Нью-Йорке и Вашингтоне. Члены команды в Konica Minolta были настоящими профессионалами и в ряде случаев вышли за рамки служебного долга для поддержки Knightscope и наших клиентов. Мы гордимся нашим партнерством, поскольку мы стремимся к достижению нашей амбициозной цели - сократить отрицательный экономический эффект преступности (примерно $1 трлн в год) в США буквально вдвое. Это будет иметь существенное и положительное влияние на всех и каждого », - сказал Уильям Сантана Ли, председатель и главный исполнительный директор Knightscope.
Созданная в 2013 году Knightscope, предоставляет роботов-охранников патрульным центрам, спортивным аренам и корпоративным кампусам, принадлежащие таким технологическим компаниям, как Microsoft, Uber и Juniper Networks. Knightscope отдает робота в аренду за 7 долларов в час - меньше, чем почасовая зарплата охранника.
Главной разработкой компании является робот К5 - это робот-охранник, который расчитан на автономную работу и имеет большое количество камер и датчиков.
Роботы не заменяют людей. Но, используя оборудование, такое как лазеры, термокамера и GPS, машины могут обнаруживать разнообразные звуки - гудение автомобилей, взлом стекла и крики людей - и сканирование до 300 номеров в минуту. Когда K5 воспринимает преступную деятельность, он передает информация (обычно Knightscope или клиенту).
Их цель - дать людям за для их безопасности «сверхчеловеческие» глаза и уши, а не заменять их, говорит компания.
В июне прошлого года, робот Knightscope K5, попал в скандал, он в торговом центре Стэнфорда сбил с ног и переехал 16-месячного ребенка, это инцидент не повлёк за собой серьёзных последствий. Компания утверждает, что это единичный случай.
В этом году, апреле, робот также привлек внимание СМИ, но на этот раз K5 подвергся хулиганскому нападению. Когда он охранял парковку Knightscope его толкнул и опрокинул нетрезвый мужчина. Сотрудникам компании удалось задержать человека. В робота предусмотрена специальная функция, когда на него совершают нападение он издает писк и сообщает в Центр управления.
«Робот сделал то, что должен был сделать в экстренной ситуации, и понял, что ситуация была аномальной, озвучивал тревогу и сообщал об этом», - сказал Стейси Дин Стивенс, вице-президент по маркетингу и продажам в Knightscope. «Этот инцидент говорит о том, что такое Knightscope: люди и роботы работают вместе, чтобы предотвратить преступление».
В компании насчитывается 19 клиентов в пяти штатах США. Большинство клиентов заставляют роботов работать на патрулировании парковочных мест и офисных зданий.
В прошлом месяце Knightscope помог клиенту работать с местными правоохранительными органами для выявления и ареста подозреваемого вандализма. Другой клиент использует Knightscope для обнаружения и сообщения, когда кто-то злоупотребляет местом для парковки, предназначенным для будущих матерей.
По словам представителя компании, К5 может помочь предотвратить преступление. «Если я поставлю маркированный правоохранительный аппарат перед вашим домом или вашим офисом, меняются криминальное поведение», - говорит представитель.
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Специально для mmgp.ru