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Трейдер заработал на крипто-мании $158,000

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Старый Сегодня, 09:48
#1
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Имя: Евгений
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Трейдер заработал на крипто-мании $158,000
Аналитики Forex Club провели анализ результативности торговли своих клиентов по итогам мая месяца текущего года, и пришли к заключению, что ровно четверть клиентов-трейдеров брокера добились успеха, проще говоря, заработали деньги по итогам месячной торговой сессии.

Итак, в мае были успешны 25% от всех трейдеров, торговавших с системами Forex Club, вне зависимости от величины депозита, что немного хуже показателей апреля 2017 года (27%). Результативность клиентов с депозитами свыше 10,000 долларов США оказалась значительно выше и составила 50%, но при этом, данный показатель за месяц также немного хуже предыдущего (52%).

«Максимальную прибыль месяца, составившую 171,000 долларов, получил трейдер, который активно продавал кросс-курсы евро и фунта. Второе место по размеру прибыли занял трейдер из Китая. Он заработал 158,000 долл. на покупке рекордно подорожавших криптовалют, торговля которыми возможна в том числе и в выходные дни. Максимальный убыток, в размере 340,000 долл., был зафиксирован в результате чересчур агрессивных покупок золота (XAU/USD) и валютной пары USD/MXN», отмечают аналитики Forex Club.

Кроме того, аналитики брокерской компании представили свой лаконичный взгляд на наиболее интересные инвестиционные возможности последнего месяца: «Курсы большинства индексов и акций выросли, некоторые — обновив исторические максимумы. Снова сильно подорожали Bitcoin и Litecoin».

Источник: ru.forexmagnates.com

ПС: Действительно, последнее время стремительный рост курса биткоин мог принести значительную прибыль.
Интересно, заработали ли пользователи форума на этом росте?

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Трейдер заработал на крипто-мании $158,000
Aisller на форуме  
Старый Сегодня, 10:40
#2
Форекс-блогер
 
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Имя: Роман
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Re: Трейдер заработал на крипто-мании $158,000
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
Интересно, заработали ли пользователи форума на этом росте?
Заработал на росте ETHEREUM (Эфир). Покупал 126 (на коррекции), вышел из позиции по 247...
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