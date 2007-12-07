Трейдер заработал на крипто-мании $158,000

Аналитики Forex Club провели анализ результативности торговли своих клиентов по итогам мая месяца текущего года, и пришли к заключению, что ровно четверть клиентов-трейдеров брокера добились успеха, проще говоря, заработали деньги по итогам месячной торговой сессии.
Итак, в мае были успешны 25% от всех трейдеров, торговавших с системами Forex Club, вне зависимости от величины депозита, что немного хуже показателей апреля 2017 года (27%). Результативность клиентов с депозитами свыше 10,000 долларов США оказалась значительно выше и составила 50%, но при этом, данный показатель за месяц также немного хуже предыдущего (52%).
«Максимальную прибыль месяца, составившую 171,000 долларов, получил трейдер, который активно продавал кросс-курсы евро и фунта. Второе место по размеру прибыли занял трейдер из Китая. Он заработал 158,000 долл. на покупке рекордно подорожавших криптовалют, торговля которыми возможна в том числе и в выходные дни. Максимальный убыток, в размере 340,000 долл., был зафиксирован в результате чересчур агрессивных покупок золота (XAU/USD) и валютной пары USD/MXN», отмечают аналитики Forex Club.
Кроме того, аналитики брокерской компании представили свой лаконичный взгляд на наиболее интересные инвестиционные возможности последнего месяца: «Курсы большинства индексов и акций выросли, некоторые — обновив исторические максимумы. Снова сильно подорожали Bitcoin и Litecoin».