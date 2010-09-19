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Pinterest привлекла $150 млн для развития своих технологий распознавания изображений

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Pinterest привлекла $150 млн для развития своих технологий распознавания изображений


Компания Pinterest сегодня заявила о привлечении 150 миллионов долларов новых венчурных инвестиций, благодаря чему ее оценочная стоимость достигла 12,3 миллиарда долларов.

В прошлом году Pinterest привлекла финансирование на сумму 367 миллионов долларов с оценкой в 11 миллиардов долларов. В последние годы данная компания начала активно рекламировать свои технологии распознавания изображений и продукты, построенные на основе этого – подобно объективу в вашем фотоаппарате. В начале этого года Pinterest заявила, что ее реклама вскоре будет оснащена технологией визуального поиска.

Представители Pinterest сообщили, что текущая оценка основана на увеличении доли действующих инвесторов. Пользовательская база компании по-прежнему растет, и в этом году в нее вошли 175 миллионов новых активных пользователей. Кроме того, компания начинает более активно специализироваться на распознавании изображений и визуальном поиске.

Pinterest также работает над расширением своей деятельности на международном уровне. Компания утверждает, что 60% от всех ее пользователей находятся за пределами США. Ранее ее представители заявили, что Pinterest начала свою первую рекламную кампанию в США, поскольку она планирует активно наращивать свою пользовательскую базу.



Для рекламодателей Pinterest представляет собой уникальное место в Интернете, где пользователи намерено перелистывают различные продукты и открывают для себя новые идеи. Pinterest способна «поймать» пользователя в тот момент, когда он обнаруживает что-нибудь новое (например, пару туфель) и следовать за ним вплоть до самого совершения покупки. Это может помочь рекламодателям во время проведения различных рекламных кампаний.

Google также недавно создал подобный инструмент для распознавания изображений для смартфонов (тоже именуемый Lens), который он представил в прошлом месяце. Сейчас многие компании делают большой рывок к распознаванию образов в Интернете, что в конечном итоге должно помочь подтолкнуть пользователей покупать определенные продукты.

Snap также может освоить определенную долю рынка в новой рекламной экосистеме. Компания не оправдала первые ожидания акционеров в отношении своей прибыли, что отразилось на стоимости ее акций. Однако стоимость акций Snap все еще значительно превышает первоначальную цену на IPO. Это означает, что акционеры все еще ожидают внедрения новых инструментов для совершения рекламных покупок за пределами Facebook и Google. Сегодня рекламодатели стали полагаться на продукты, которые находятся за пределами традиционных медиа.

Компания Pinterest надеется привлечь интерес многих рекламодателей. Хотя сегодня бренды и тратят большую часть своих расходов на Facebook или Google, такие компании, как Pinterest и Snap, должны показать, что они способны создать качественный рекламный продукт, который сможет обеспечить до миллиарда долларов дохода или более, как когда-то сделала Facebook.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/06/06/pi...visual-search/

https://text.ru/antiplagiat/593791705ad5d
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