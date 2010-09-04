Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,685 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Neuronetics для лечения неврологических расстройств привлекла $15 млн инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:00
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,783
Благодарностей: 2,308
УГ: 6
КП: 0.102
подарки
награды Волшебный горшочек 
Neuronetics для лечения неврологических расстройств привлекла $15 млн инвестиций


Американская медицинская компания Neuronetics из Малверн штат Пенсильвания является разработчиком устройства для лечения психиатрических и неврологических расстройств и для этих целей привлекла $15 млн. инвестиций в серии G.

Инвесторами стали уже ранее существующие инвесторы: венчурные компании - Accuitive, GE, Industry, KBL Healthcare, New Leaf Partners, Onset, Polaris Partners, Interwest Partners, а также Investor Growth Capital, Pfizer, Three Arch Partners и новый инвестор, венчурная компания Ascension.

Компания намерена использовать привлеченные средства для продолжения расширения своей деятельности.




Крис Тетчер является президентом и главным исполнительным директором компании Neuronetics, которая разработала неинвазивные методы лечения для психиатрических и неврологических расстройств с помощью MRI-прочностных импульсов магнитного поля. С развитием терапии NeuroStar® этот метод считается лидирующим в области транскраниальной магнитной стимуляции (TMS). Неинвазивная форма нейромодуляции предназначена для взрослых пациентов с большим депрессивным расстройством (MDD).




На сегодняшний день NeuroStar Advanced Therapy поставила 1,4 млн. курсов лечения более чем 50 тыс. пациентам. Этот новый метод лечения дает преимущество без побочных эффектов, часто связанных с антидепрессантами. Этот курс, который был разработан ведущими клиницистами и исследователями, обеспечивает практическую последнюю актуальную информацию для врачей и смежных специалистов в области здравоохранения. Все они заинтересованы в клиническом использовании TMS.




NeuroStar Advanced Therapy System использует несколько уникальных запатентованных технологий для максимального лечения пациентов: контакт Sensing, MT Assist, контурные катушки NeuroStar High Performance и TrakStar™Cloud. Neuronetics предоставляет все основные компоненты системы и программное обеспечение, а также клиническое обучение и услуги NeuroStar TMS Therapy System.




Компания обеспечивает лучшую в своем классе терапию с проверенной моделью успеха. Испытанное эффективное лечение депрессии без лекарств.




Перевод специально для mmgp.ru


__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
инвестиции
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
CardioNXT для лечения сердечной аритмии привлекла $2.1 млн инвестиций bizneser Горячие новости 0 02.06.2017 12:51
Viz, использующая ИИ для улучшения методов лечения инсульта, привлекла $7,5 млн forfor Горячие новости 0 24.05.2017 21:16
Oncternal для новых методов лечения рака привлекла $18.4 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.02.2017 00:11
Acticor Biotech для лечения ишемического инсульта привлекла €1.5 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.02.2017 22:11
Sonendo для технологии лечения корневого канала зуба привлекла $35 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 26 17.12.2016 14:23

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар sepejka125
Поступило такое предложение по обналу qiwi
От sepejka125 в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар vvvv
astral.place - Astral Place
От vvvv в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет dishan: 584958 (ForexTrend)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Была игра на подобии морского боя.
От Crocket в разделе «Казино»
Аватар evgeny
royaldep - royaldep.com
От evgeny в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
First-fx-profit - first-fx-profit.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,685
Тем
472,998
Сообщений
11,711,049

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube