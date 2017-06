bizneser Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Western Регистрация: 04.09.2010 Сообщений: 11,783 Благодарностей: 2,308 УГ: 6 КП: 0.102 подарки награды

Neuronetics для лечения неврологических расстройств привлекла $15 млн инвестиций



Американская медицинская компания Neuronetics из Малверн штат Пенсильвания является разработчиком устройства для лечения психиатрических и неврологических расстройств и для этих целей привлекла $15 млн. инвестиций в серии G.



Инвесторами стали уже ранее существующие инвесторы: венчурные компании - Accuitive, GE, Industry, KBL Healthcare, New Leaf Partners, Onset, Polaris Partners, Interwest Partners, а также Investor Growth Capital, Pfizer, Three Arch Partners и новый инвестор, венчурная компания Ascension.



Компания намерена использовать привлеченные средства для продолжения расширения своей деятельности.









Крис Тетчер является президентом и главным исполнительным директором компании Neuronetics, которая разработала неинвазивные методы лечения для психиатрических и неврологических расстройств с помощью MRI-прочностных импульсов магнитного поля. С развитием терапии NeuroStar® этот метод считается лидирующим в области транскраниальной магнитной стимуляции (TMS). Неинвазивная форма нейромодуляции предназначена для взрослых пациентов с большим депрессивным расстройством (MDD).









На сегодняшний день NeuroStar Advanced Therapy поставила 1,4 млн. курсов лечения более чем 50 тыс. пациентам. Этот новый метод лечения дает преимущество без побочных эффектов, часто связанных с антидепрессантами. Этот курс, который был разработан ведущими клиницистами и исследователями, обеспечивает практическую последнюю актуальную информацию для врачей и смежных специалистов в области здравоохранения. Все они заинтересованы в клиническом использовании TMS.





YouTube YouTube



NeuroStar Advanced Therapy System использует несколько уникальных запатентованных технологий для максимального лечения пациентов: контакт Sensing, MT Assist, контурные катушки NeuroStar High Performance и TrakStar™Cloud. Neuronetics предоставляет все основные компоненты системы и программное обеспечение, а также клиническое обучение и услуги NeuroStar TMS Therapy System.









Компания обеспечивает лучшую в своем классе терапию с проверенной моделью успеха. Испытанное эффективное лечение депрессии без лекарств.









Перевод специально для mmgp.ru





Американская медицинская компания Neuronetics из Малверн штат Пенсильвания является разработчиком устройства для лечения психиатрических и неврологических расстройств и для этих целей привлекла $15 млн. инвестиций в серии G.Инвесторами стали уже ранее существующие инвесторы: венчурные компании - Accuitive, GE, Industry, KBL Healthcare, New Leaf Partners, Onset, Polaris Partners, Interwest Partners, а также Investor Growth Capital, Pfizer, Three Arch Partners и новый инвестор, венчурная компания Ascension.Компания намерена использовать привлеченные средства для продолжения расширения своей деятельности.Крис Тетчер является президентом и главным исполнительным директором компании Neuronetics, которая разработала неинвазивные методы лечения для психиатрических и неврологических расстройств с помощью MRI-прочностных импульсов магнитного поля. С развитием терапии NeuroStar® этот метод считается лидирующим в области транскраниальной магнитной стимуляции (TMS). Неинвазивная форма нейромодуляции предназначена для взрослых пациентов с большим депрессивным расстройством (MDD).На сегодняшний день NeuroStar Advanced Therapy поставила 1,4 млн. курсов лечения более чем 50 тыс. пациентам. Этот новый метод лечения дает преимущество без побочных эффектов, часто связанных с антидепрессантами. Этот курс, который был разработан ведущими клиницистами и исследователями, обеспечивает практическую последнюю актуальную информацию для врачей и смежных специалистов в области здравоохранения. Все они заинтересованы в клиническом использовании TMS.NeuroStar Advanced Therapy System использует несколько уникальных запатентованных технологий для максимального лечения пациентов: контакт Sensing, MT Assist, контурные катушки NeuroStar High Performance и TrakStar™Cloud. Neuronetics предоставляет все основные компоненты системы и программное обеспечение, а также клиническое обучение и услуги NeuroStar TMS Therapy System.Компания обеспечивает лучшую в своем классе терапию с проверенной моделью успеха. Испытанное эффективное лечение депрессии без лекарств.Перевод специально для mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек __________________