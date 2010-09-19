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Интеллектуальная рекрутинговая платформа Workey привлекла $8 млн инвестиций

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Интеллектуальная рекрутинговая платформа Workey привлекла $8 млн инвестиций


Рекрутинговый стартап Workey, который обещает помочь миллениалам найти работу, привлек 8 миллионов долларов инвестиций в первом раунде финансирования, возглавленном венчурными компаниями PICO Partners и Magma VC.

Учрежденная в Израиле в 2015 году, платформа Workey, основанная на технологии искусственного интеллекта, предназначена для сравнения навыков пользователей и истории трудоустройства с результатами других пользователей и соответственно рекомендаций относительно подходящей работы. Но здесь речь идет не только о том, чтобы найти новую работу – данная платформа не раскрывает настоящую личность пользователя, чтобы позволить ему в скрытом режиме изучать новые варианты работы. Она также открывает двери для трудоустройства, предлагая многие точки совпадения между компаниями и потенциальными сотрудниками.

Используя искусственный интеллект и сравнительную аналитику, Workey представляет сотрудникам вакансии, которые могут иметь для них важное значение – должности, которые они, возможно, ранее никогда не рассматривали или даже о них не знали. Им также предлагается подключать свои социальные сети к Workey, чтобы помочь найти любые существующие вакансии в компаниях. Затем компании могут связаться с потенциальным кандидатом, который решает, показывать ли им свою полную личность.

Фактически, Workey предоставляет компаниям доступ к пассивной «потенциальной» рабочей силе, которая не занимается активными поисками новых рабочих мест, а также позволяет работникам постоянно держать руку на пульсе рынка труда.



Хотя Workey фокусируется на наборе сотрудников для технологических компаний, многие из них работают в нетехнических областях, таких как развитие бизнеса, маркетинг, продажи и поддержка клиентов.

Workey открылась в Израиле в начале 2016 года, прежде чем запустила частную бета-версию в США в феврале. До сих пор Workey поддерживала связь с компаниями США удаленно со своей базы в Тель-Авиве, но с 8 миллионами долларов нового финансирования Workey планирует открыть рекрутинговый центр в Нью-Йорке.

Сегодня также анонсирован официальный публичный запуск Workey на рынке США, где стартап уже работает со многими известными компаниями, включая Amazon, Yahoo, Nielsen, Dell, Oracle и Cisco.

”На рынке труда Yahoo всегда стремится к инновационным подходам в вопросах вербовки, и для этого Workey оказался бесценным сервисом“, – отметил менеджер по набору персонала компании Yahoo Омри Перек. ”Разумные рекомендации и качественные презентации, которые облегчают работу Workey, в сочетании с удобной и приветливой платформой, позволили нам заполнить множество свободных вакансий идеальными кандидатами“.


Рекрутинговые сервисы хорошо зарекомендовали себя для инвестиций за последний год: Shiftgig привлек 20 миллионов долларов, чтобы связать работодателей с краткосрочными работниками, Job Today получил 20 миллионов долларов, чтобы использовать свою 24-часовую платформу для вербовки в США; Muse поднял 16 миллионов долларов, чтобы развивать свой сервис для миллениалов; Jobandtalent привлек 42 миллиона долларов, а Jobbio получил 5,6 миллиона долларов.

В какой-то мере стартап Workey похож на Hired (известную платформу для вербовки, которая в конце прошлого года привлекла 70 миллионов долларов в третьем раунде финансирования), поскольку он кардинально преобразует весь процесс найма, позволяя компаниям быстро проводить собеседование и подыскивать себе сотрудников. Но при этом данный сервис сфокусирован на анонимности и «пассивном» поиске работы, Workey смотрит на проблемы набора персонала под немного другим углом.

”Слишком часто люди оставляют одну работу ради другой без четкой уверенности в своем правильно выбранном решении, и не всегда там длительно задерживаются“, – комментирует директор по маркетингу Workey Дэнни Штейнберг. ”Workey не просто стремится найти работу людям. Наша главная цель – помочь людям сделать определенные шаги, которые позволят построить успешную карьеру и полностью раскрыть потенциал человека“.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/06/06/w...ses-8-million/

https://text.ru/antiplagiat/59373a2aaf7bd
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