Autopilot привлек $12 миллионов для эффективной таргетинговой рассылки

Зачем охотиться за новыми клиентами, когда вы можете зарабатывать больше денег на тех, которые у вас уже есть? По крайней мере, это идея стартапа Autopilot, который помогает предприятиям работать с существующими клиентами.
Основными инвесторами выступили Blackbird Ventures и Salesforce Ventures, а также участвовали Rembrandt Venture Partners и Southern Cross Venture Partners, что позволило Autopilot получить 12 миллионов долларов инвестиций, доведя общую сумму до 32 миллионов долларов.
По словам Майка Шарки, генерального директора Autopilot: "То, что мы пытаемся сделать - это помочь малому и среднему бизнесу. Традиционно эта таргетинговая технология была действительно недоступна для малого бизнеса."
И не только малый бизнес использует эту технологию, а Autopilot работает с Microsoft, Atlassian, Lyft и 2300 другими клиентами, которые платят за услуги по подписке.
Autopilot делает таргетированные рассылки по клиентской базе, рассказывая о новых продуктах или предоставляя скидки. Но идея заключается в том, что нужно рассылать меньше писем, но с большим качеством контента и компания имеет данные, которые помогают ей привлечь нужного клиента в нужное время.
Скотт Ирвин, генеральный партнер Rembrandt Ventures, говорит, что они инвестировали в эту компанию, потому что "Autopilot взял на себя сложную задачу в области маркетинга и данных и преуспел в этом, сделав свои услуги доступными для рынка малого и среднего бизнеса".
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Перевод специально для MMGP.ru