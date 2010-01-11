Trilogy Education Services привлек $30 млн для увеличения числа обучающих программ

Стартап Trilogy Education Services, который разработал учебные программы, основанные на навыках, полученных благодаря сотрудничеству с различными университетами, сегодня объявил о привлечении 30 миллионов долларов инвестиций в первом раунде финансирования – довольно солидный объем инвестиций для первого раунда. Текущий раунд возглавила венчурная компания Highland Capital Partners, с участием Rethink Education, City Light Capital и целого ряда других независимых инвесторов.
Trilogy предлагает студентам специализированные, ориентированные на рынок курсы обучения, а также предоставляет сервис по продвижению по карьерной лестнице и доступу к обширной сети работодателей. Нью-йоркский стартап успешно сотрудничает с 21 университетом, расположенных по всей территории США, включая Ратгерский, Остинский и Калифорнийский университет в Беркли.
”В настоящее время Trilogy предлагает учебную программу по веб-разработке, учебную программу по аналитике данных и вскоре запускает учебную программу UX/UI“, – сообщил основатель и генеральный директор Trilogy Дэн Соммер во время своего интервью изданию VentureBeat.
Данный стартап с момента своего запуска в 2015 году расширился до 250 сотрудников. ”Новые инвестиции будут использованы для увеличения ассортимента обучающих программ и для дальнейшего активного развития платформы, чтобы обеспечить еще более плодотворное сотрудничество с колледжами и университетами“, – отметил Соммер.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://venturebeat.com/2017/06/06/t...ased-training/
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