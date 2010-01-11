Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,684 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Trilogy Education Services привлек $30 млн для увеличения числа обучающих программ

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:59
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,998
Благодарностей: 812
УГ: 2
КП: 0.170
подарки
Trilogy Education Services привлек $30 млн для увеличения числа обучающих программ


Стартап Trilogy Education Services, который разработал учебные программы, основанные на навыках, полученных благодаря сотрудничеству с различными университетами, сегодня объявил о привлечении 30 миллионов долларов инвестиций в первом раунде финансирования – довольно солидный объем инвестиций для первого раунда. Текущий раунд возглавила венчурная компания Highland Capital Partners, с участием Rethink Education, City Light Capital и целого ряда других независимых инвесторов.

Trilogy предлагает студентам специализированные, ориентированные на рынок курсы обучения, а также предоставляет сервис по продвижению по карьерной лестнице и доступу к обширной сети работодателей. Нью-йоркский стартап успешно сотрудничает с 21 университетом, расположенных по всей территории США, включая Ратгерский, Остинский и Калифорнийский университет в Беркли.


”В настоящее время Trilogy предлагает учебную программу по веб-разработке, учебную программу по аналитике данных и вскоре запускает учебную программу UX/UI“, – сообщил основатель и генеральный директор Trilogy Дэн Соммер во время своего интервью изданию VentureBeat.

Данный стартап с момента своего запуска в 2015 году расширился до 250 сотрудников. ”Новые инвестиции будут использованы для увеличения ассортимента обучающих программ и для дальнейшего активного развития платформы, чтобы обеспечить еще более плодотворное сотрудничество с колледжами и университетами“, – отметил Соммер.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/06/06/t...ased-training/

https://text.ru/antiplagiat/59372374c05b9
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CashToday вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Yogome привлек $6,6 млн для создания обучающих игр для детей CashToday Горячие новости 0 01.06.2017 03:09
Стартап Foodspring привлек €6 млн для увеличения ассортимента Jeff Jeff Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.05.2017 01:06
Стартап Immersive VR Education привлек €1 млн для обучения любым предметам в VR CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.03.2017 17:49
Разработчик обучающих игр Lightneer привлек €2.8 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 2 12.11.2016 09:52
Бесплатные курсы ... или +1 способ увеличения числа RSS-подписчиков блога Nub777 Дайджест блогосферы 0 11.01.2010 22:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Omen
Profit key - Profit-key.com
От Omen в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vudi007
Какую схему переводов лучше выбрать?
От vudi007 в разделе «Электронные платежные системы»
Аватар Diamand
ПАММ-счет nicky_black: 2667 (PrivateFX)
От Diamand в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Сделаю лендинг или интернет-магазин а также дальнейшее продвижение
От masterseosrpint в разделе «Россияне»
Аватар jansen
YouTube работает над детской версией сайта
От jansen в разделе «Социальные сети»
Аватара нет
Какое время в мт4 правильное?
От Pavel3956 в разделе «Forex: общий форум»
.     
Пользователей
412,684
Тем
472,994
Сообщений
11,710,902

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube