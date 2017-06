Lonsdayl Премиум



Банк Америки рекомендует помимо Apple покупать акции Samsung, LG и Sony







По данным Bank of America и Merrill Lynch (BAML), стоит инвестировать в Samsung, LG и Sony — в каждую по разным причинам. Оба банка снизили ожидаемые оценки роста рынка смартфонов в 2017 году с 7% до 4%, но повысили оценку на 2018 — с 5% до 7%. Согласно с исследованием, большинство людей меняет телефон каждые два года. Также аналитики прогнозируют рост розничной цены телефонов на 3% в 2018 году.

Выпуск нового телефона и операционной системы необходимо для привлечения все большего количества людей, желающих обновить свой смартфон. А использование OLED-экрана означает повышение розничной цены продажи iPhone. BAML оценивает Apple в $ 180 на акцию, что на 17% выше текущей цены в $ 153,90.



Почему стоит инвестировать в конкурентные компании?

Samsung — первая компания, которую вспоминают потребители, когда думают об устройствах Android. Компания продает большое количество смартфонов в США, а также хорошо работает на рынках Индии и Бразилии. BAML установили целевую цену в 3 миллиона корейских вон, что на 30,5% выше текущей стоимости. Компания LG активно завоевывает рынок смартфонов и в настоящее время является вторым крупным игроком Кореи, а третьим — в США и Бразилии. BAML полагает, что развитие бизнеса LG будет эффективно продолжаться. Новый генеральный директор компании минимизировал неэффективность в цепочке поставок и добился рекордной прибыли от бизнеса в сфере бытовой техники. Рекомендации BAML касательно LG — покупать. Целевая цена — 95 000 вон, что на 10,4% выше текущей цены 86 000 вон. Производитель Sony не сразу приходит в голову, когда думаешь о телефонах, и компания не пытается изменить ситуацию. Вместо этого Sony пытается увеличить прибыль от продажи телефонов. Для реализации цели компания сократила линейку дешевых смартфонов, сосредоточившись на телефонах с более высокой ценой продажи. Такие действия говорят о том, что акции будут расти в цене. BAML установила целевую цену в 4500 японских иен — на 7,8% выше от текущей стоимости.

