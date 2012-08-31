Microsoft и Accenture вошли в блокчейн-консорциум в области цифровой идентификации

Корпорация Microsoft и ведущая консалтинговая компания Accenture вошли в новый консорциум, основным направлением деятельности которого станет поиск совместных решений в области цифровой идентификации, сообщает CoinDesk.
Новое объединение получило название Decentralized Identity Foundation (DIF), и в его ряды также вошел целый ряд как известных в блокчейн-индустрии стартапов, включая Blockstack, Civic, Gem, IDEO, Netki и Tierion, так и пока пытающихся занять свою нишу.
Области совместной работы членов консорциума включают обеспечение совместимости идентификаторов между различными блокчейн-системами, аттестационные и репутационные данные, благодаря которым можно осуществлять верификацию информации, а также методы защиты идентификационных данных на основе блокчейна.
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«Задача в том, чтобы внести свой вклада в общие для определенных областей технологии и по-прежнему иметь возможность осуществлять свою основную деятельность. Возьмите, например, решения Civic. Если люди создают цифровую идентификацию на Civic, и все это работает только в рамках платформы Civic, то в чем тогда смысл?» —
говорит CEO Tierion Уэйн Воэн.
Именно поэтому, говорит он, новому поколению блокчейн-компаний и необходимо сотрудничество, по крайней мере, в ключевых аспектах архитектуры.
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«Настоящая конкуренция идет не между нами, а с такими компаниями, как Facebook, Apple и Twitter. Они контролируют все нашу идентификационную информацию», —
добавил глава Tierion.
Долгосрочной целью проекта должно стать создание инструментов, которые позволят различным организациям валидировать информацию различного характера. Например, учебные заведения смогут получать подтверждение того, что тот или иной человек действительно прослушал определенный курс или учился в каком-то месте.
Еще одним результатом может стать то, что такие системы приведут к появлению новых видов идентификации, концепция которых пока еще даже не сформирована. Например, с тех пор, как стали появляться коммерческие блокчейн-приложения для Интернета вещей, многие представители индустрии все больше думают о платежах между машинами, и эта именно та область, где могут найти применение новые формы идентификации.
Возможность участия в Decentralized Identity Foundation также рассматривает компания IBM.
Напомним, ранее один из участников консорциума компания Civic анонсировала запуск глобальной системы идентификации персональных данных.