Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,680 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Microsoft и Accenture вошли в блокчейн-консорциум в области цифровой идентификации

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:32
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,110
Благодарностей: 762
УГ: 15
КП: 0.295
подарки
Microsoft и Accenture вошли в блокчейн-консорциум в области цифровой идентификации
Корпорация Microsoft и ведущая консалтинговая компания Accenture вошли в новый консорциум, основным направлением деятельности которого станет поиск совместных решений в области цифровой идентификации, сообщает CoinDesk.

Новое объединение получило название Decentralized Identity Foundation (DIF), и в его ряды также вошел целый ряд как известных в блокчейн-индустрии стартапов, включая Blockstack, Civic, Gem, IDEO, Netki и Tierion, так и пока пытающихся занять свою нишу.

Области совместной работы членов консорциума включают обеспечение совместимости идентификаторов между различными блокчейн-системами, аттестационные и репутационные данные, благодаря которым можно осуществлять верификацию информации, а также методы защиты идентификационных данных на основе блокчейна.

Цитата:
«Задача в том, чтобы внести свой вклада в общие для определенных областей технологии и по-прежнему иметь возможность осуществлять свою основную деятельность. Возьмите, например, решения Civic. Если люди создают цифровую идентификацию на Civic, и все это работает только в рамках платформы Civic, то в чем тогда смысл?» —
говорит CEO Tierion Уэйн Воэн.

Именно поэтому, говорит он, новому поколению блокчейн-компаний и необходимо сотрудничество, по крайней мере, в ключевых аспектах архитектуры.

Цитата:
«Настоящая конкуренция идет не между нами, а с такими компаниями, как Facebook, Apple и Twitter. Они контролируют все нашу идентификационную информацию», —
добавил глава Tierion.

Долгосрочной целью проекта должно стать создание инструментов, которые позволят различным организациям валидировать информацию различного характера. Например, учебные заведения смогут получать подтверждение того, что тот или иной человек действительно прослушал определенный курс или учился в каком-то месте.

Еще одним результатом может стать то, что такие системы приведут к появлению новых видов идентификации, концепция которых пока еще даже не сформирована. Например, с тех пор, как стали появляться коммерческие блокчейн-приложения для Интернета вещей, многие представители индустрии все больше думают о платежах между машинами, и эта именно та область, где могут найти применение новые формы идентификации.

Возможность участия в Decentralized Identity Foundation также рассматривает компания IBM.

Напомним, ранее один из участников консорциума компания Civic анонсировала запуск глобальной системы идентификации персональных данных.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Microsoft возглавит новый блокчейн-консорциум Сергей Горин Новости криптовалют 0 11.02.2017 16:00
Accenture: ежегодно блокчейн может сохранить инвестиционным банкам до $12 млрд Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 5 18.01.2017 20:11
Accenture: 90% банков инвестируют в блокчейн-проекты clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 2 25.10.2016 13:56
Accenture: блокчейн поможет бороться с поддельными лекарствами pilot10 Новости криптовалют 0 24.04.2016 09:55
Блокчейн-стартап Crowdaura присоединился к бизнес-акселератору Accenture Svetlya4ok Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.01.2016 10:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар sunmistik
Самый большой новостной сайт о Bitcoin CoinDesk приобрел приложение Lawnmower
От sunmistik в разделе «Новости криптовалют»
Аватар BiziAlen
Apple приобрел еще один стартап, стоимость сделки с Lattice Data составила $200 млн
От BiziAlen в разделе «Горячие новости»
Аватар moskva
Суд оштрафовал фонд «Династия» на 300 тысяч рублей
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Мониторинг Хайпов
generator-income.org - Generator Income
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tigrenish
Google платит вперёд
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tigr
Тайная переписка Березовского
От tigr в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
412,680
Тем
472,991
Сообщений
11,710,731

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube