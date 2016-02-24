Techcoin LTD - techcoin.biz

Сегодня инвестиции - это страсть. Чтобы лучше жить, нужно сегодня инвестировать для обеспечения комфортной жизни завтра. Technology Coin предоставляет передовые решения и рекомендации нашей экспертной группы, позволяя людям достичь поразительных финансовых высот. Мы заверяем вас, что наша инвестиционная стратегия настолько уникальна, что она, без сомнения, принесет вам гарантированную прибыль.
Наш опыт всегда будет держать вас на высоком уровне. Наша строгая приверженность и стремление следовать лучшим инвестиционным методам во всем мире делают нас уникальными. Наш анализ структуры инвестиций и детального понимания источников, которые связаны с риском и возвратом, связанными с каждой стратегией, которую мы разрабатываем, отличает нас от других инвестиционных компаний по всему миру.
Инвестиционные планы:
2.8% в день на всю жизнь проекта (฿0.01 to ฿0.9 )
3.2% в день на всю жизнь проекта ( ฿1 to ฿2.9 )
3.8% в день на всю жизнь проекта (฿3 to ฿4.9 )
4.6% в день на всю жизнь проекта ( ฿5 to ฿6.9 )
6% в день на всю жизнь проекта ( ฿7 to ฿10 )
Детали:
Минимальный депозит: 0.01 BTC
Партнерская программа: 5%-2%-1%
Выплаты: Ручные ( 3 раза в день )
Скрипт: GoldCoders - Лицензия
Принимает: Bitcoin
Особенности: SSL - Comodo Выделенный ip Зарегистрированная компания - 10752437 проверить тут Названия серверов:
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