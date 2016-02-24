Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Techcoin LTD - techcoin.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 01:16
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Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1,652
Благодарностей: 791
УГ: 7
КП: 0.000
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Techcoin LTD - techcoin.biz
Я не админ и админа не знаю! Данная тема создана, исключительно, для ознакомления!




Techcoin LTD


Старт 07.06.2017

Язык: английский

Описание(машинный перевод):

Цитата:
О ТЕХНИЧЕСКОЙ МОНЕТЕ

Сегодня инвестиции - это страсть. Чтобы лучше жить, нужно сегодня инвестировать для обеспечения комфортной жизни завтра. Technology Coin предоставляет передовые решения и рекомендации нашей экспертной группы, позволяя людям достичь поразительных финансовых высот. Мы заверяем вас, что наша инвестиционная стратегия настолько уникальна, что она, без сомнения, принесет вам гарантированную прибыль.

Наш опыт всегда будет держать вас на высоком уровне. Наша строгая приверженность и стремление следовать лучшим инвестиционным методам во всем мире делают нас уникальными. Наш анализ структуры инвестиций и детального понимания источников, которые связаны с риском и возвратом, связанными с каждой стратегией, которую мы разрабатываем, отличает нас от других инвестиционных компаний по всему миру.
Инвестиционные планы:

2.8% в день на всю жизнь проекта (฿0.01 to ฿0.9 )

3.2% в день на всю жизнь проекта ( ฿1 to ฿2.9 )

3.8% в день на всю жизнь проекта (฿3 to ฿4.9 )

4.6% в день на всю жизнь проекта ( ฿5 to ฿6.9 )

6% в день на всю жизнь проекта ( ฿7 to ฿10 )



Детали:

Минимальный депозит: 0.01 BTC
Партнерская программа: 5%-2%-1%
Выплаты: Ручные ( 3 раза в день )
Скрипт: GoldCoders - Лицензия
Принимает: Bitcoin

Особенности:
SSL - Comodo
Выделенный ip
Зарегистрированная компания - 10752437 проверить тут
Названия серверов:
PDNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM
PDNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM



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Мой депозит: 200$ = 0.07 BTC

5da683c89ca4050770eb428ea205386140bd1d95aa25eeb4ed 05228187708e0b
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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