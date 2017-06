CashToday Мастер

Сервис доставки продуктов Shipt привлек $40 млн инвестиций



Стартап Shipt из Бирмингема, занимающийся онлайн-доставкой продуктов питания, привлек 40 миллионов долларов инвестиций, чтобы стать доминирующим брендом доставки продуктов в США.



Shipt бросает вызов таким известным компаниям, как Instacart, Amazon и Google со своей стратегией, которая до сих пор игнорировала многие из крупнейших прибрежных городов США (например, Нью-Йорк и Лос-Анджелес) в пользу крупных городов на Юго-востоке и Западе страны.



Благодаря новым $40 млн., полученных от действующих инвесторов компании (Greycroft Partners, e.ventures и Harbert Venture Partners), Shipt стремится обслуживать 20 миллионов семей, которые в настоящее время проживают примерно в 100 городах США.



Удивительно, что первоначальная команда инвесторов практически удвоила свои инвестиции в размере 20 миллионов долларов, которые были сделаны около года тому назад.



Вместо того чтобы взимать плату за каждую доставку, Shipt использует модель ежегодного членства, аналогичную компании Amazon, где клиенты платят 99 долларов в год. Shipt также не фокусируется на доставке по запросу, но вместо этого предоставляет клиентам возможность выбора одного из нескольких свободных окон для доставки.



Создавая подобные окна для доставки продуктов, компания может лучше управлять логистикой и повышать эффективность всей своей системы.



Согласно заявлению компании, Shipt уже сотрудничает с крупными продуктовыми сетями, включая H-E-B, Miejer, Costoc, Whole Foods и ABC Fine Wine and Spirits. Средний размер корзины составляет $110 долларов, что более чем в три раза превышает средний объем покупок в магазине.



”Shipt решил кардинально преобразовать мышление людей о продуктовом шопинге, и в результате его основатели превратили своей сервис, который был ранее доступен только небольшому количеству населения, в доступный продукт для многих миллионов домохозяйств“, – сообщил Ян Сигалов, основатель и партнер Greycroft.



Shipt действительно близок к достижению своей главной цели. К концу года компания намерена расшириться до 60 новых городов и освоить около 40% рынка ее крупнейших конкурентов (наподобие Instacart).



В отличие от других сервисов по требованию, Shipt предлагает неограниченное число доставок продуктов за абонентскую плату. С помощью приложения Shipt потребители могут совершать покупки продуктов, предметов домашнего обихода и различных напитков, продаваемых розничными партнерами компании.



”Продовольственные магазины являются одним из тех мест, которые каждый человек вынужден часто посещать и тратить на них много свободного времени. Главная цель Shipt – вернуть людям многие часы, которые они обычно проводят в продуктовых магазинах, чтобы они могли сосредоточиться на чем-то более важном“, – отметил главный исполнительный директор и основатель компании Билл Смит.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/06/06/al...very-startups/



