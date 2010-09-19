Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,680 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сервис доставки продуктов Shipt привлек $40 млн инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:54
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,997
Благодарностей: 812
УГ: 2
КП: 0.170
подарки
Сервис доставки продуктов Shipt привлек $40 млн инвестиций


Стартап Shipt из Бирмингема, занимающийся онлайн-доставкой продуктов питания, привлек 40 миллионов долларов инвестиций, чтобы стать доминирующим брендом доставки продуктов в США.

Shipt бросает вызов таким известным компаниям, как Instacart, Amazon и Google со своей стратегией, которая до сих пор игнорировала многие из крупнейших прибрежных городов США (например, Нью-Йорк и Лос-Анджелес) в пользу крупных городов на Юго-востоке и Западе страны.

Благодаря новым $40 млн., полученных от действующих инвесторов компании (Greycroft Partners, e.ventures и Harbert Venture Partners), Shipt стремится обслуживать 20 миллионов семей, которые в настоящее время проживают примерно в 100 городах США.

Удивительно, что первоначальная команда инвесторов практически удвоила свои инвестиции в размере 20 миллионов долларов, которые были сделаны около года тому назад.

Вместо того чтобы взимать плату за каждую доставку, Shipt использует модель ежегодного членства, аналогичную компании Amazon, где клиенты платят 99 долларов в год. Shipt также не фокусируется на доставке по запросу, но вместо этого предоставляет клиентам возможность выбора одного из нескольких свободных окон для доставки.

Создавая подобные окна для доставки продуктов, компания может лучше управлять логистикой и повышать эффективность всей своей системы.

Согласно заявлению компании, Shipt уже сотрудничает с крупными продуктовыми сетями, включая H-E-B, Miejer, Costoc, Whole Foods и ABC Fine Wine and Spirits. Средний размер корзины составляет $110 долларов, что более чем в три раза превышает средний объем покупок в магазине.

”Shipt решил кардинально преобразовать мышление людей о продуктовом шопинге, и в результате его основатели превратили своей сервис, который был ранее доступен только небольшому количеству населения, в доступный продукт для многих миллионов домохозяйств“, – сообщил Ян Сигалов, основатель и партнер Greycroft.

Shipt действительно близок к достижению своей главной цели. К концу года компания намерена расшириться до 60 новых городов и освоить около 40% рынка ее крупнейших конкурентов (наподобие Instacart).

В отличие от других сервисов по требованию, Shipt предлагает неограниченное число доставок продуктов за абонентскую плату. С помощью приложения Shipt потребители могут совершать покупки продуктов, предметов домашнего обихода и различных напитков, продаваемых розничными партнерами компании.

”Продовольственные магазины являются одним из тех мест, которые каждый человек вынужден часто посещать и тратить на них много свободного времени. Главная цель Shipt – вернуть людям многие часы, которые они обычно проводят в продуктовых магазинах, чтобы они могли сосредоточиться на чем-то более важном“, – отметил главный исполнительный директор и основатель компании Билл Смит.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/06/06/al...very-startups/

https://text.ru/antiplagiat/5937158a99bf7
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Swiggy (сервис по заказу и доставки еды) привлек $80 инвестиций Denver10 Горячие новости 0 30.05.2017 14:55
Российский сервис доставки продуктов «Партия еды» привлек 60 млн рублей инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.04.2017 22:06
«Газпром-медиа» объявила о первой инвестиции в стартап — сервис доставки продуктов In BigBoi Новости в мире финансов и инвестиций 6 07.03.2017 10:47
Европейский сервис доставки еды Deliveroo привлек $275 млн bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.08.2016 23:24
Российский стартап доставки продуктов с рецептами Elementaree привлек $500 тыс lannna Новости в мире финансов и инвестиций 16 13.04.2016 23:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Обмен: ЯД,LR,MoneyBookers,AlertPay
От Daster22 в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар -amazonka-
Два китайских стартапа проведут слияние стоимостью $15 млрд
От -amazonka- в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Что вы сейчас слушаете? Музыку?
От azizzz в разделе «Кино/Музыка»
Аватар Владислава
Gold-eggs.com - рефбэк, бонусы, акции
От Владислава в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Анна Чернобай
Провал ОПЕК уронит курс рубля до 70 за доллар
От Анна Чернобай в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Rianon
gladiocash.com - gladiocash
От Rianon в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,680
Тем
472,991
Сообщений
11,710,731

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube