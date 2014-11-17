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Court Innovations привлек $1.8 миллиона для уменьшения посещений судов

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Court Innovations привлек $1.8 миллиона для уменьшения посещений судов

Court Innovations, находящаяся в Анн-Арбор (Мичиган, США) компания-разработчик платформы для решения и улаживания нарушений и судебно наказуемых проступков, получила более 1,8 миллиона долларов финансирования. Раунд возглавил Belle Michigan Fund при участии Northern Michigan Angels, Michigan Angel Fund, студенческого фонда Social Venture Fund и частных инвесторов.

Во главе с генеральным директором М. Картрайтом, Court Innovations расширяет доступ к судам для граждан, которые не могут пропустить работу или уход за родственниками, чтобы присутствовать на суде, а также для тех, кто опасается прихода в суд из-за своей расы, этнической принадлежности или иммиграционного статуса.


С помощью продукта компании под названием Matterhorn любой гражданин может использовать мобильный телефон или компьютер, чтобы решить и уладить нарушения и судебно наказуемые проступки. Граждане могут использовать его для решения вопросов с оплатой штрафов за превышение скорости и парковку автомобиля в неположенном месте, улаживания семейных дел, подачи заявления онлайн или подачи мелких исков по гражданским делам.


Использование Matterhorn показало такие результаты: средний срок закрытия дела сократился с 50 до 17 дней, 92% штрафов и сборов собирается в течение 30 дней (до этого 51%), менее 2% невыполнения обязательств по решению суда (ранее 21%).

Компания, вышедшая из юридического факультета Мичиганского университета, намерена использовать полученные средства для продвижения своего продукта Matterhorn на национальном уровне.

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Перевод специально для MMGP.ru
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