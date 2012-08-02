Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,680 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Банк Уолл-стрит использовал биткоин, чтобы доказать конкурентное преимущество NVIDIА

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:38
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,312
Благодарностей: 844
УГ: 6
КП: 0.406
подарки
Банк Уолл-стрит использовал биткоин, чтобы доказать конкурентное преимущество NVIDIА
Акции NVIDIA стали любимыми среди инвесторов миллениалов, а биткоин может стать причиной подтверждения любви со стороны широких масс. Компания NVIDIA производит устройства, такие как графические процессоры и видеокарты. Главный конкурент NVIDIA — производитель AMD, поэтому для лидерства на рынке компания должна предлагать клиентам оптимальную производительность по соотношению к цене.



Но вышеупомянутый подход не работает при масштабировании, особенно на уровне гигантских центров обработки данных. Безусловно, производительность и цена имеют значение, но сотни или тысячи графических процессоров потребляют в десятки, а то и тысячи раз больше электроэнергии. В гигантских масштабах один из главных показателей — потребление энергии. Трудно предположить, какие графические процессоры подойдут для масштабных центров данных, когда у вас есть лишь несколько видеокарт, но аналитики RBC попробовали разобраться с вопросом с помощью Bitcoin. Вся экосистема Bitcoin полагается на отдельные компьютеры, объединенные для решения сложных математических задач. Каждый человек может использовать ПК, чтобы поучаствовать в процессе, известном как «майнинг». Майнинг происходит быстрее, если осуществляется с мощного графического процессора.

Аналитики RBC использовали эти данные и объединили несколько видеокарт в систему, а после использовали её для решения математических задач Bitcoin. Такие шаги были проделаны с картами NVIDIA и несколькими конкурентами. Главная задумка состоит в том, что при решении блока Bitcoin, система карт работает на полной мощности и показывает все, на что способны графические процессоры. Такой эксперимент в миниатюре показывает приблизительные тестовые результаты работы вычислений, которые проводятся в масштабных центрах обработки данных.

В результате эксперимента предпочтение над конкурентами было отдано NVIDIA и по мощности, и по потреблению электроэнергии. Компании, строящие огромные дата-центры, проводят эксперименты побольше, но результаты дают понять, почему NVIDIA — лидер на рынке производства графических процессоров.

Поскольку сейчас активно развивается машинное обучение, дополненная и виртуальная реальность, спрос на графические процессоры начнет расти. Если компании NVIDIA сможет сохранить лидерство в отрасли, она сможет удовлетворять еще больше возникающего спроса, что положительно скажется на акциях компании.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что ожидает биткоин на Уолл-стрит после отказа по ETF? Анна Чернобай Bitcoin 2 23.03.2017 02:57
Уолл-стрит готовится к Биткоин хедж-фондам на основе AI Alex077 Новости криптовалют 1 16.03.2017 23:02
Тяжеловесы Уолл Стрит переходят в биткоин экосистему Alex077 Новости криптовалют 2 03.03.2016 13:16
Конкурентное преимущество Надежда_П Свой интернет бизнес: общий форум 13 29.03.2015 18:49
Абсолютное конкурентное преимущество! Алексей Казаков Разработка сайтов 2 02.03.2013 11:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Ставки на волейбол
От NMX в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар Mega-Hyip
unlimiteddollar - unlimiteddollar.net
От Mega-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар MonitoringFF
sutener-best.ru - Sutener
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Куплю ваши Liberty Reserve за мои WMZ
От exchange911 в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар TheGOLDskull
topinvestproject - topinvestproject.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Ex-Obmen.com кидала
От cjcrazy в разделе «Черный список обменников»
.     
Пользователей
412,680
Тем
472,991
Сообщений
11,710,731

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube