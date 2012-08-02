Банк Уолл-стрит использовал биткоин, чтобы доказать конкурентное преимущество NVIDIА

Акции NVIDIA стали любимыми среди инвесторов миллениалов, а биткоин может стать причиной подтверждения любви со стороны широких масс. Компания NVIDIA производит устройства, такие как графические процессоры и видеокарты. Главный конкурент NVIDIA — производитель AMD, поэтому для лидерства на рынке компания должна предлагать клиентам оптимальную производительность по соотношению к цене.
Но вышеупомянутый подход не работает при масштабировании, особенно на уровне гигантских центров обработки данных. Безусловно, производительность и цена имеют значение, но сотни или тысячи графических процессоров потребляют в десятки, а то и тысячи раз больше электроэнергии. В гигантских масштабах один из главных показателей — потребление энергии.
Трудно предположить, какие графические процессоры подойдут для масштабных центров данных, когда у вас есть лишь несколько видеокарт, но аналитики RBC попробовали разобраться с вопросом с помощью Bitcoin. Вся экосистема Bitcoin полагается на отдельные компьютеры, объединенные для решения сложных математических задач. Каждый человек может использовать ПК, чтобы поучаствовать в процессе, известном как «майнинг». Майнинг происходит быстрее, если осуществляется с мощного графического процессора.
Аналитики RBC
использовали эти данные и объединили несколько видеокарт в систему, а после использовали её для решения математических задач Bitcoin
. Такие шаги были проделаны с картами NVIDIA и несколькими конкурентами. Главная задумка состоит в том, что при решении блока Bitcoin, система карт работает на полной мощности и показывает все, на что способны графические процессоры. Такой эксперимент в миниатюре показывает приблизительные тестовые результаты работы вычислений, которые проводятся в масштабных центрах обработки данных.
В результате эксперимента предпочтение над конкурентами было отдано NVIDIA и по мощности, и по потреблению электроэнергии
. Компании, строящие огромные дата-центры, проводят эксперименты побольше, но результаты дают понять, почему NVIDIA — лидер на рынке производства графических процессоров.
Поскольку сейчас активно развивается машинное обучение, дополненная и виртуальная реальность, спрос на графические процессоры начнет расти. Если компании NVIDIA сможет сохранить лидерство в отрасли, она сможет удовлетворять еще больше возникающего спроса, что положительно скажется на акциях компании.
Перевод специально для mmgp.ru
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