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Акции AMD выросли на 9% благодаря биткойну

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Акции AMD выросли на 9% благодаря биткойну
AMD дорожает благодаря популярности криптовалют



Сегодня акции AMD подскочили в цене на 9% после того, как компания рассказала, что рост популярности криптовалют увеличил спрос на ее новейшие графические карты, которые используются для майнинга биткоинов. «Нашим приоритетом является рынок игр. Мы наблюдаем солидный спрос на наши графические решения Polaris в игровой индустрии, а также на фоне нового роста популярности криптовалют — благодаря их распространенности в майнинге»,— отметили представители компании в интервью телеканалу CNBC.

Как известно, криптовалюты, такие как биткоин, можно не только покупать, но и получать самостоятельно, запуская на компьютере программу со сложным алгоритмом. При выполнении этой программы, которая требует существенных энергозатрат от процессора, видеокарты и других компонентов, пользователи могут добывать (на сленге — «майнить».— “Ъ”) биткоин, курс которого в последнее время бьет рекорды. По данным американских СМИ, в настоящее время в магазинах уже очень сложно найти видеокарты AMD линеек 480–580, поскольку они раскуплены желающими добыть себе биткоины. Местные наблюдатели отмечают нехватку таких графических карт не только в обычных магазинах типа Wal-Mart, но и в крупнейших интернет-магазинах типа Amazon. Эксперты не исключают, что «мания майнинга» скоро может закончиться, однако это уже принесет производителям видеокарт большие прибыли — на что и успели отреагировать инвесторы.

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