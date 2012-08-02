Марк Цукерберг мечтает об образовании детей без учителей

Microsoft продает ноутбуки. Google рекламирует свои сервисы, такие как календарь и программное обеспечение для создания электронных таблиц. После того, как гиганты технологического мира основались на вершине мира, они начали развиваться в других направлениях. Все, начиная от компьютерных компаний до крупных игроков Силиконовой долины, заинтересованы в развитии образовании. Стоит также учесть, что рынок технологий для обучения достигнет $ 21 млрд до 2020 года. Большинство руководителей в технологическом секторе занимаются образовательными приложениями, спонсируют кампании для их развития и сотрудничают с отдельными учебными заведениями.
Но основатель Facebook Марк Цукерберг по-другому смотрит на рынок образования, замышляя нечто большее. Главная цель Цукерберга — миллиард студентов по всему миру, которые будут самостоятельно учиться, используя программное обеспечение. Цукерберг помогает разрабатывать ПО, с помощью которого студенты будет получать доступ к знаниям и системе образования, в которой учителя будут лишь помощниками, но не основным источником знаний.
В 2015 году Марк Цукерберг и его жена, педиатр Присцилла Чан, объявили о передаче 99% акций Facebook на благотворительность в собственный фонд, и одна из главных задач — использования денег для развития образования с помощью технологий. В марте этого года по инициативе благотворительной организации Чан Цукерберг учебным заведениям был предложен годовой доступ к ПО для обучения классов. Инструмент позволяет учителям настраивать программу обучения согласно с индивидуальными потребностями учеников, но конечная цель программного средства — наставлять и инструктировать учеников, а учитель только оценивает успехи и, в случае необходимости, оказывает помощь.
На выступлении в Гарварде перед выпускниками Цукерберг сказал: «Пришло время для нового поколения заниматься общественными работами. Мы сами должны модернизировать систему демократии, чтобы каждый мог голосовать с помощью интернета и персонализировать образование, чтобы появилась возможность самостоятельного обучения».
Безусловно, до реализации главной идеи Цукерберга еще далеко, но его путь в «высшей цели» уже проложен.
Перевод специально для mmgp.ru
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